Daftar Produk Terkini dari Mouser Electronics: Lebih dari 5.000 Komponen Baru Tersedia pada Triwulan II-2026

SHANGHAI, 14 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai distributor resmi, Mouser Electronics, Inc. menghadirkan produk dan teknologi terbaru secara cepat agar pelanggan dapat membangun daya saing dan memangkas waktu peluncuran produk. Lebih dari 1.200 merek milik produsen semikonduktor dan komponen elektronik mengandalkan Mouser untuk meluncurkan produk ke pasar global. Pelanggan Mouser memperoleh 100% produk asli dan bersertifikasi yang dapat ditelusuri ke setiap produsen.

Pada Triwulan II-2026, Mouser meluncurkan lebih dari 5.000 komponen resmi (part number) yang siap dikirim.