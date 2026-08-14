Daftar Produk Terkini dari Mouser Electronics: Lebih dari 5.000 Komponen Baru Tersedia pada Triwulan II-2026
Berita ini disediakan olehMouser Electronics
14 Agt, 2026, 08:13 WIB
SHANGHAI, 14 Agustus 2026 /PRNewswire/ -- Sebagai distributor resmi, Mouser Electronics, Inc. menghadirkan produk dan teknologi terbaru secara cepat agar pelanggan dapat membangun daya saing dan memangkas waktu peluncuran produk. Lebih dari 1.200 merek milik produsen semikonduktor dan komponen elektronik mengandalkan Mouser untuk meluncurkan produk ke pasar global. Pelanggan Mouser memperoleh 100% produk asli dan bersertifikasi yang dapat ditelusuri ke setiap produsen.
Pada Triwulan II-2026, Mouser meluncurkan lebih dari 5.000 komponen resmi (part number) yang siap dikirim.
Sejumlah produk yang tersedia melalui Mouser sepanjang April-Juni 2026:
- Renesas Electronics RX14T Motor Control Microcontrollers
Dengan komponen inti (core) RXv2 48 MHz yang dilengkapi floating-point unit (FPU) dan dukungan pemrosesan sinyal digital (DSP), microcontroller RX14T dari Renesas Electronics menawarkan keseimbangan antara biaya, fungsionalitas, dan kinerja motor control. MCU RX14T entry-level ini dirancang khusus untuk aplikasi motor control yang hemat biaya, termasuk peralatan rumah tangga, power factor correction (PFC), otomasi gedung seperti HVAC dan pompa air, power tools, serta perangkat lain dengan motor listrik berukuran kecil.
- Microchip Technology PIC16F13276 Curiosity Nano Evaluation Kit
PIC16F13276 Curiosity Nano Evaluation Kit (EV18Z11A) buatan Microchip Technology menyediakan platform evaluasi dan pembuatan prototipe untuk microcontroller 8-bit PIC16F1327. Papan ini dilengkapi kemampuan pemrograman, debugging, dan evaluasi perangkat keras sehingga pengguna mudah mengeksplorasi kinerja dan periferal MCU PIC16F13276. Curiosity Nano dirancang agar mudah terintegrasi dengan MPLAB® Tools for VS Code® dan MPLAB X Integrated Development Environment (IDE) dari Microchip sehingga memberikan akses cepat ke Configurable Logic Block (CLB) dan Core Independent Peripherals (CIPs) pada MCU. Dengan menerapkan antarmuka grafis MCC, pengembang cepat mengonfigurasi periferal, menghasilkan kode pemrograman yang lebih optimal, dan menyesuaikan fungsi perangkat untuk berbagai aplikasi embedded.
- DFRobot SEN0691 Fermion C4002 mmWave Human Presence Sensor
Sensor human presence SEN0691 Fermion C4002 mmWave dari DFRobot menghadirkan otomasi "True Presence" dengan kemampuan mendeteksi gerakan mikro. Sensor PIR biasa sering kali gagal mendeteksi orang yang tidak bergerak sehingga sistem pencahayaan menjadi nonaktif meski masih digunakan. Modul radar Fermion C4002 mmWave mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan teknologi FMCW 24 GHz untuk mendeteksi gerakan mikro, seperti pernapasan dan gerakan dada. Modul ini mampu membedakan target yang bergerak, tidak bergerak, dan target yang melakukan gerakan mikro dalam jangkauan 10 × 10 meter, sehingga menjadi komponen utama untuk sistem pencahayaan pintar, pengendalian HVAC, dan pemantauan keamanan pada sistem Home Assistant dan IoT.
- Phoenix Contact Hybrid Connectors for Energy Storage
Hybrid Connectors for Energy Storage dari Phoenix Contact menggabungkan antarmuka daya dan sinyal sehingga menjadi solusi terpadu untuk aplikasi penyimpanan energi. Konektor ini menyediakan sambungan yang andal dan aman untuk kontak daya dan sinyal, serta memiliki antarmuka yang telah dirakit untuk menghemat waktu dan sambungan yang dapat mengakomodasi toleransi dalam proses produksi dan pemasangan.
Informasi selengkapnya tentang daftar produk terkini dari Mouser: https://info.mouser.com/new_products/.
Kabar terbaru dari Mouser: https://www.mouser.com/newsroom/.
Mouser Electronics, Inc. merupakan distributor New Product Introduction (NPI) terkemuka di industri dengan pilihan semikonduktor dan komponen elektronik terlengkap™.
SOURCE Mouser Electronics
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