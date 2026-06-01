UGREEN Perkenalkan Penyelesaian Pengecasan Baharu dan Peranti Penjejak untuk Pengembaraan Musim Panas yang lebih Ringan dan Bebas Kebimbangan

SINGAPURA, 1 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Ketika pengembara di seluruh Asia Tenggara memasuki musim puncak percutian musim panas, UGREEN hari ini melancarkan kempen "Go Light, Go Bright" dengan memperkenalkan koleksi baharu pengecas bersaiz poket dan peranti penjejak pintar yang direka untuk menggantikan peralatan besar yang biasanya memenuhi bagasi kabin. Diterajui penyelesaian pengecasan Air Editions baharu dan penjejak FineTrack Series, pelancaran ini mencerminkan perubahan jelas dalam cara orang ramai mengemas barang hari ini — daripada penyesuai berat dan kabel berselirat kepada gaya pengembaraan satu beg yang lebih mudah dan bebas kebimbangan.

UGREEN: Your ultra-portable charging & smart finding essentials.

Air Editions: Kuasa Mudah Alih Bersaiz Poket untuk Mobiliti Harian

Air Editions baharu daripada UGREEN menampilkan fokus produk pada konsep "saiz kecil, nipis dan ringan", merangkumi pengecas dinding kompak serta bank kuasa magnetik tanpa wayar. Mendahului rangkaian ini ialah Nexode Air 65W Charger, penyelesaian menjimatkan ruang namun berkuasa tinggi yang direka untuk pengembara kerap dan pengguna ulang alik. Direka dalam bentuk ultra-kompak, ia menawarkan pengecasan pantas stabil sehingga 65W dan mampu mengecas iPhone 17 Pro Max sehingga kira-kira 68 peratus dalam hanya 30 minit, menjadikannya teman ideal untuk kerja dan perjalanan.

Melengkapkan pengecas dinding Nexode Air, MagFlow Air Magnetic Power Bank 10000mAh 15W hadir dengan reka bentuk ultra nipis setebal 13.9mm yang membolehkan penggunaan lancar walaupun dipasang pada telefon pintar, sekali gus memberikan kuasa mudah alih yang praktikal ketika bergerak. Penjajaran magnetik 15W diperakui Qi2 membolehkan pengecasan tanpa wayar yang mudah dan stabil, manakala kabel USB-C terbina dalam dan port USB-C tambahan menawarkan kefleksibelan untuk pelbagai peranti. Dikuasakan sel bateri premium ATL, ia memastikan tahap keselamatan yang lebih tinggi dan prestasi jangka panjang yang boleh dipercayai.

FineTrack Series: Penjejakan Pintar untuk Ketenangan Fikiran

Turut dilancarkan ialah UGREEN FineTrack 2, penjejak ringan dengan reka bentuk diinspirasikan bola sepak dan bentuk seperti bola yang direka sempena Piala Dunia 2026. Bagi pengguna yang lebih menggemari reka bentuk gaya tag, FineTrack Mini 2 sesuai dimuatkan dalam dompet dan pemegang pasport. Direka untuk keterlihatan pada waktu malam, kedua-dua penjejak ini dilengkapi elemen bercahaya dalam gelap yang menarik perhatian.

Dengan keupayaan penjejakan global dan amaran pintar apabila tertinggal, ia memberikan ketenangan minda secara proaktif dengan memberi amaran kepada pengguna sebelum sesuatu barang tertinggal. Diperakui secara rasmi untuk rangkaian Apple Find My, ia berintegrasi dengan lancar dengan peranti Apple untuk pengalaman yang selamat dan mudah digunakan. Direka untuk kebolehpercayaan jangka panjang, penjejak ini menawarkan hayat bateri sehingga tujuh tahun dan dilengkapi penggera kuat sehingga 110dB bagi memudahkan pencarian.

Dengan menggabungkan pengecasan kompak dan penjejakan pintar, UGREEN menyediakan ekosistem lengkap untuk pengembaraan ringan. Ketika pengguna bersiap untuk percutian musim panas mereka, UGREEN membolehkan perjalanan yang lebih mudah dan bebas kebimbangan, sekali gus memperkasa pengguna untuk mengembara dengan lebih ringan dan ceria ke mana sahaja mereka pergi.

Air Editions dan FineTrack Series boleh didapati mulai hari ini menerusi laman web rasmi UGREEN.

Latar Belakang UGREEN

UGREEN ialah syarikat teknologi pengguna global terkemuka. Sejak penubuhannya pada tahun 2012, UGREEN mengekalkan nilai teras berorientasikan pengguna, ikhlas dan berdedikasi. Dengan kehadiran global di bawah jenama terkenal "UGREEN", perniagaannya meliputi lebih 180 negara dan wilayah, melayani lebih 300 juta pengguna.

UGREEN komited memperkasa pengguna di seluruh dunia untuk mencapai potensi penuh mereka, selaras dengan slogan jenama "More For You".

SOURCE UGREEN