UGREEN เปิดตัวอุปกรณ์ติดตามรุ่นใหม่ น้ำหนักเบา ตอบโจทย์ทุกการเดินทาง

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UGREEN

01 Jun, 2026, 17:03 CST

สิงคโปร์ 1 มิถุนายน 2569 — ในช่วงเวลาที่นักเดินทางทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเตรียมพร้อมเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวช่วงฤดูร้อนอย่างเต็มตัว UGREEN ได้เปิดตัวแคมเปญ "Go Light, Go Bright" เพื่อนำเสนอคอลเลกชันอุปกรณ์ชาร์จขนาดพกพา และอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งอัจฉริยะรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนอุปกรณ์ขนาดใหญ่เทอะทะที่มักจะเพิ่มน้ำหนักให้กับกระเป๋าเดินทาง โดยมีผลิตภัณฑ์ไฮไลต์อย่างโซลูชันการชาร์จรุ่น Air Editions และอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งซีรีส์ FineTrack เป็นตัวชูโรง การเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในพฤติกรรมการจัดกระเป๋าของผู้คนในปัจจุบัน ที่หันมานิยมการเดินทางแบบกระเป๋าใบเดียวเพื่อความคล่องตัวและไร้กังวล แทนการพกพาอะแดปเตอร์หนักๆ และสายชาร์จที่พันกันยุ่งเหยิง

FineTrack Series: อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งอัจฉริยะเพื่อความอุ่นใจ

ผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวในครั้งนี้คือ UGREEN FineTrack 2 อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งขนาดพกพาที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกีฬาฟุตบอล โดยออกแบบเป็นรูปทรงลูกบอลสุดน่ารักเพื่อร่วมเฉลิมฉลองการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2026 นี้ และสำหรับผู้ใช้งานที่ชอบดีไซน์สไตล์แท็กแบบเดิม UGREEN ยังมีรุ่น FineTrack Mini 2 ที่สามารถใส่ในกระเป๋าสตางค์และซองใส่หนังสือเดินทางได้อย่างพอดี นอกจากนี้ อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งทั้งสองรุ่นยังเพิ่มลูกเล่นด้วยแถบเรืองแสงในที่มืดเพื่อช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนอีกด้วย

อุปกรณ์ติดตามตำแหน่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานในระยะยาว โดยมีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานสูงสุดถึง 7 ปี และมาพร้อมกับสัญญาณเตือนภัยที่ส่งเสียงดังได้ถึง 110dB เพื่อการค้นหาที่ง่ายดาย อุปกรณ์นี้จะช่วยสร้างความอุ่นใจโดยการแจ้งเตือนผู้ใช้งานก่อนที่จะลืมสิ่งของนั้นๆ ด้วยขีดความสามารถในการติดตามตำแหน่งได้ทั่วโลกและระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะเมื่อสิ่งของอยู่ห่างจากตัว ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับเครือข่าย Apple Find My จึงสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ Apple ได้อย่างราบรื่น พร้อมมอบประสบการณ์การใช้งานที่ปลอดภัยและคุ้นเคยเป็นอย่างดีให้กับผู้ใช้งาน Apple 

UGREEN พร้อมเปลี่ยนทุกการเดินทางให้สะดวกสบายและไร้กังวล เพื่อให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อย่างคล่องตัว สบายใจ และเต็มอิ่มกับทุกจุดหมายปลายทาง

ความพร้อมจำหน่าย

•  FineTrack 2 สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee

•  FineTrack Mini2 สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee

SOURCE UGREEN

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