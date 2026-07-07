UGREEN Luncurkan Solusi Pengisian Daya Baru untuk Liburan Musim Panas yang Ringan dan Bebas Repot

SINGAPURA, 7 Juli 2026 /PRNewswire/ -- Memasuki puncak liburan musim panas di Asia Tenggara, UGREEN meluncurkan kampanye "Go Light, Go Bright" yang menghadirkan koleksi baru charger dan power bank berukuran ringkas yang dirancang untuk menggantikan perangkat besar yang biasanya memenuhi tas perjalanan pengguna. Peluncuran ini menghadirkan solusi pengisian daya Air Editions yang mencerminkan perubahan gaya perjalanan masa kini—dari membawa adaptor besar dan kabel yang kusut menuju pengalaman bepergian yang lebih ringan, praktis, dan bebas repot.

Air Editions: Solusi Daya Ringkas untuk Mobilitas Sehari-hari

Salah satu produk unggulan UGREEN Air Editions adalah Nexode Air 45W Charger, solusi pengisian daya ringkas namun bertenaga yang ditujukan bagi wisatawan dan pengguna dengan mobilitas tinggi. Dengan desain yang sangat kompak, perangkat ini mendukung pengisian cepat dan stabil hingga 45W, termasuk mengisi daya iPhone 17 hingga sekitar 70% hanya dalam waktu 30 menit**, menjadikannya pendamping ideal untuk bekerja maupun bepergian.**

Melengkapi wall charger Nexode Air, MagFlow Air Magnetic Power Bank 10000mAh 15W menawarkan desain yang sangat tipis, hanya mencapai 13,9 mm, sehingga tetap nyaman digunakan saat menempel pada ponsel. Perangkat ini mendukung pengisian daya nirkabel magnetik Qi2 15W yang telah tersertifikasi, serta memiliki kabel USB-C bawaan dan satu porta USB-C tambahan agar dapat mengisi daya beberapa perangkat sekaligus. Didukung oleh sel baterai premium ATL, perangkat ini menawarkan keamanan yang lebih baik sekaligus performa yang andal untuk penggunaan jangka panjang.

Dengan menghadirkan solusi pengisian daya yang ringkas, UGREEN membangun ekosistem perangkat yang mendukung perjalanan ringan dan praktis. Menyambut musim liburan musim panas, Air Editions membantu pengguna menikmati perjalanan yang lebih nyaman, praktis, dan bebas khawatir, sehingga mereka dapat Go Light, Go Bright ke mana pun tujuan mereka.

Air Editions tersedia mulai hari ini melalui situs resmi UGREEN.

Tentang UGREEN

UGREEN adalah perusahaan teknologi konsumen terkemuka di dunia. Berdiri sejak 2012, UGREEN menjunjung tinggi nilai utama yang berfokus pada pengguna, ketulusan, dan dedikasi. Dengan jangkauan global melalui merek "UGREEN", perusahaan ini beroperasi di lebih dari 180 negara dan wilayah, serta melayani lebih dari 300 juta pengguna.

UGREEN berkomitmen membantu pengguna memaksimalkan potensi diri melalui slogan "More For You".

SOURCE UGREEN