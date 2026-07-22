VT Markets ra mắt "Finance Forward", chuỗi chương trình CSR triển khai tại nhiều thị trường nhằm trang bị kỹ năng tài chính thực tiễn cho thanh niên

Sáng kiến CSR mới tập trung nâng cao hiểu biết tài chính thông qua hoạt động giáo dục thực tiễn dành cho thanh niên

SYDNEY, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, nền tảng giao dịch trực tuyến hàng đầu thế giới, hôm nay công bố ra mắt sáng kiến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) mới — "Finance Forward". Sáng kiến này nhằm trang bị cho thanh niên những kiến thức tài chính cần thiết để vượt qua những bất ổn kinh tế hướng tới độc lập tài chính lâu dài.

VT Markets Launches "Finance Forward", a Multi-Market CSR Series to Empower Youths with Real World Financial Skills

Với sứ mệnh trang bị cho cộng đồng các kỹ năng tài chính thực tiễn, chương trình được xây dựng trên nền tảng niềm tin rằng sự độc lập về tài chính bắt đầu từ việc hiểu biết về tài chính từ khi còn trẻ. Phối hợp với các trường học và tổ chức cộng đồng tại địa phương, VT Markets sẽ tổ chức các buổi đào tạo chuyên đề tập trung vào những nội dung thiết yếu bao gồm lập ngân sách, tiết kiệm có chiến lược và đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn. Giai đoạn đầu của chương trình sẽ được triển khai tại khu vực Đông Nam Á, trước khi từng bước mở rộng sang các thị trường toàn cầu trong các giai đoạn tiếp theo.

"Chúng tôi hoạt động hằng ngày trên thị trường tài chính, vì vậy chúng tôi nhận thấy rõ khoảng cách lớn giữa những gì người trẻ được dạy và những gì họ thực sự cần biết: cách lập ngân sách, cách tiết kiệm và cách đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn", Dandelyn Koh, Giám đốc Tiếp thị Toàn cầu tại VT Markets chia sẻ. "Chương trình này được xây dựng để giúp thu hẹp khoảng cách đó. Chúng tôi tin rằng người trẻ càng sớm hình thành những kỹ năng này thì hiệu quả tích lũy theo thời gian càng lớn. Những quyết định đúng đắn hôm nay sẽ giúp họ đạt được sự độc lập về tài chính cao hơn về sau", bà cho biết thêm.

"Finance Forward" phản ánh mục tiêu của VT Markets trong việc mang đến những kiến thức giúp thu hẹp khoảng cách về cơ hội và xây dựng một thế hệ được trang bị tốt hơn để thành công về tài chính trong dài hạn. Việc ra mắt chương trình đánh dấu bước khởi đầu của một cam kết rộng lớn hơn, mang tính toàn cầu. VT Markets dự kiến sẽ từng bước mở rộng chương trình sang nhiều thị trường hơn trên toàn thế giới, với mục tiêu tạo ra tác động thiết thực và lâu dài đối với kiến thức tài chính trên phạm vi toàn cầu.

Giới thiệu về VT Markets

VT Markets là một nhà môi giới đa tài sản được quản lý, hiện diện tại hơn 160 quốc gia tính đến ngày hôm nay. Đơn vị đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế bao gồm Nền tảng giao dịch trực tuyến tốt nhất và Nhà môi giới tăng trưởng nhanh nhất. Phù hợp với sứ mệnh giúp mọi người có thể tiếp cận giao dịch, VT Markets cung cấp quyền tiếp cận toàn diện vào hơn 1.000 công cụ tài chính và khách hàng được hưởng lợi từ trải nghiệm giao dịch liền mạch thông qua ứng dụng di động từng đoạt giải thưởng.

SOURCE VT Markets