VT Markets เปิดตัว "Finance Forward" โปรเจกต์ CSR ระดับอินเตอร์ มุ่งเติมทักษะการเงินยุคใหม่ให้เยาวชน

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VT Markets

22 Jul, 2026, 15:00 CST

  • โครงการ CSR ใหม่นี้ มุ่งยกระดับความรู้ทางการเงินแก่เยาวชน โดยถ่ายทอดความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

ซิดนีย์, 22 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- VT Markets แพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ชั้นนำระดับโลก ประกาศเปิดตัวโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) ใหม่อย่าง 'Finance Forward' เพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจทางการเงินให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นแนวทางในการก้าวผ่านความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และต่อยอดสู่การพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

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โครงการนี้มีปณิธานในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผ่านทักษะทางการเงินที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยขับเคลื่อนด้วยความเชื่อพื้นฐานที่ว่า อิสรภาพทางการเงินที่มั่นคงต้องเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันและความรู้ทางการเงินตั้งแต่ยังเยาว์วัย VT Markets จึงผนึกกำลังร่วมกับสถานศึกษาและองค์กรชุมชนในท้องถิ่น เพื่อจัดกิจกรรมอบรมเชิงรุกที่ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ การวางแผนออมเงินอย่างมีกลยุทธ์ ไปจนถึงการตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้ โครงการระยะแรกจะปักหมุดเปิดตัวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อนเตรียมขยายผลสู่ตลาดระดับโลกในระยะถัดไป

"ในฐานะคนทำงานที่คลุกคลีกับตลาดการเงินทุกวัน เรามองเห็นช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้ กับสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้จริง ทั้งเรื่องการทำงบประมาณ การออม และการตัดสินใจทางการเงินอย่างรอบคอบ" คุณ Dandelyn Koh หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลกของ VT Markets กล่าว "โครงการนี้มีขึ้นเพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว เพราะเราเชื่อว่ายิ่งเยาวชนสร้างทักษะเหล่านี้ได้เร็วเท่าไร ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งทวีคูณมากขึ้นเท่านั้น การตัดสินใจที่ดีในวันนี้ คือรากฐานสำคัญสู่การพึ่งพาตนเองทางการเงินอย่างแท้จริงในอนาคต"

'Finance Forward' สะท้อนให้เห็นเป้าหมายของ VT Markets ในการส่งต่อความรู้เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในเรื่องโอกาส พร้อมปั้นคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะความพร้อมรอบด้าน เพื่อให้ประสบความสำเร็จทางการเงินได้อย่างมั่นคงในระยะยาว การเปิดตัวในครั้งนี้นับเป็นเฟสแรกของพันธกิจอันยิ่งใหญ่ในระดับสากล โดย VT Markets มีแผนเดินหน้าขยายโครงการนี้ไปยังประเทศต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้จริงและยกระดับองค์ความรู้ทางการเงินอย่างยั่งยืนทั่วโลก

เกี่ยวกับ VT Markets

VT Markets เป็นโบรกเกอร์หลากหลายสินทรัพย์ภายใต้การควบคุมที่มีการดำเนินงานในกว่า 160 ประเทศ บริษัทได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วมากมายจนถึงปัจจุบัน เช่น รางวัลการเทรดออนไลน์ยอดเยี่ยม (Best Online Trading) และรางวัลโบรกเกอร์ที่เติบโตเร็วที่สุด (Fastest Growing Broker) เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการเทรดได้ ปัจจุบัน VT Markets นำเสนอการเข้าถึงตราสารทางการเงินมากกว่า 1,000 รายการอย่างครอบคลุม มอบประสบการณ์การเทรดที่ราบรื่นให้แก่ลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับรางวัลมากมาย

SOURCE VT Markets

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