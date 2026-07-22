VT Markets Luncurkan "Finance Forward", Program CSR Lintasnegara yang Meningkatkan Literasi Keuangan Generasi Muda

Program Finance Forward berangkat dari keyakinan bahwa literasi keuangan yang ditanamkan sejak usia muda merupakan fondasi utama dalam membangun kemandirian finansial. Dengan menggandeng sekolah dan organisasi masyarakat di berbagai daerah, VT Markets akan menggelar berbagai sesi edukasi yang berfokus pada keterampilan keuangan yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Materinya mencakup penyusunan anggaran, strategi menabung, hingga pengambilan keputusan keuangan secara bijak. Tahap pertama dari program ini akan dilaksanakan di Asia Tenggara sebelum diperluas secara bertahap ke berbagai negara lainnya.

"Setiap hari kami berkecimpung di pasar keuangan sehingga memahami besarnya kesenjangan antara materi yang dipelajari generasi muda di bangku sekolah dan keterampilan yang benar-benar mereka butuhkan, seperti mengelola anggaran, menabung, maupun mengambil keputusan keuangan yang tepat," ujar Global Head of Marketing, VT Markets, Dandelyn Koh. "Program ini menjembatani kesenjangan tersebut. Kami percaya, semakin dini generasi muda menguasai keterampilan mengelola keuangan, semakin besar pula manfaat yang akan mereka rasakan di masa depan. Keputusan keuangan yang tepat sejak sekarang akan menjadi bekal penting untuk mewujudkan kemandirian finansial di kemudian hari," lanjutnya.

Melalui Finance Forward, VT Markets ingin memperluas akses terhadap edukasi keuangan sekaligus menjembatani kesenjangan yang masih dihadapi banyak generasi muda. Peluncuran program ini menjadi langkah awal dari komitmen global perusahaan untuk meningkatkan literasi keuangan. Ke depan, VT Markets akan memperluas pelaksanaan Finance Forward ke lebih banyak negara dengan tujuan menghadirkan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan literasi keuangan di tingkat global.

Tentang VT Markets

VT Markets adalah broker multiaset yang memiliki izin resmi dan menjangkau lebih dari 160 negara. VT Markets sukses meraih berbagai penghargaan bergengsi, termasuk "Best Online Trading" dan "Fastest Growing Broker". Agar layanan trading mudah diakses semua pihak, VT Markets menawarkan akses terhadap lebih dari 1.000 instrumen finansial. Klien VT Markets juga memperoleh pengalaman trading yang mudah melalui aplikasi seluler yang telah memenangkan penghargaan.

SOURCE VT Markets