WATERTECH CHINA 2026 làm nổi bật hai diễn đàn có tầm ảnh hưởng lớn, thúc đẩy đăng ký sớm từ các chuyên gia ngành nước toàn cầu

THƯỢNG HẢI, ngày 23 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh ngành nước toàn cầu chuyển mình theo hướng phát triển thông minh hơn, xanh hơn và hiệu quả hơn, WATERTECH CHINA 2026, do Herui Group tổ chức, sẽ trở lại từ ngày 9 đến 11 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (Thượng Hải), quy tụ các nhà cung cấp công nghệ, lãnh đạo ngành và người dùng cuối từ khắp nơi trên thế giới.

Là kỳ tổ chức lần thứ 18, WATERTECH CHINA 2026 sẽ diễn ra trên diện tích 180.000 mét vuông, quy tụ hơn 2.500 đơn vị triển lãm và chào đón trên 100.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 175 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phục vụ 28 ngành công nghiệp người dùng cuối, triển lãm tiếp tục là một trong những nền tảng B2B có tầm ảnh hưởng nhất để tìm nguồn cung giải pháp, theo dõi xu hướng thị trường và xây dựng quan hệ đối tác quốc tế trong ngành nước.

Trong số các điểm nhấn của chương trình năm nay có hai diễn đàn lớn, được thiết kế nhằm chuyển hóa sự quan tâm từ các bên trong ngành thành tham gia trực tiếp tại sự kiện và trao đổi kinh doanh giá trị cao.

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Nước Kỹ thuật số (Digital Water Innovation Summit) sẽ khám phá cách AI, bản sao kỹ thuật số, 5G và Internet vạn vật đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi trong quản lý nước đô thị và công nghiệp. Hội nghị sẽ tập trung vào các ứng dụng số mang tính thực tiễn nhằm cải thiện giám sát, hiệu quả vận hành và việc ra quyết định về cơ sở hạ tầng.

Một sự kiện quan trọng khác, Diễn đàn Lãnh đạo Nước Công nghiệp lần thứ 9 (Industrial Water Leaders Forum - IWLF), diễn ra vào ngày 9 tháng 6, sẽ quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp hàng đầu để thảo luận về xu hướng chính sách nước công nghiệp, diễn biến thị trường và các giải pháp xử lý thực tiễn cho các ngành tiêu thụ nhiều nước. Với sự hỗ trợ của Global Water Intelligence (GWI) và Ecolab, diễn đàn sẽ tập trung vào công nghệ màng lọc, các quy trình oxy hóa nâng cao, các lộ trình xử lý carbon thấp và các chiến lược thu hồi tài nguyên cho các ngành như dầu mỏ và hóa chất.

Để hỗ trợ thêm cho khách tham gia quốc tế, WATERTECH CHINA 2026 cũng sẽ cung cấp các chương trình kết nối giao thương theo mục tiêu, chuỗi sự kiện giới thiệu kỹ thuật và các cuộc gặp B2B được tuyển chọn, giúp khách tham dự kết nối hiệu quả hơn với các đơn vị triển lãm, nhà cung cấp giải pháp và các bên ra quyết định dự án.Hỗ trợ visa và thư mời sẽ được cung cấp cho khách quốc tế. Ngoài ra, các thông tin sắp công bố sẽ giới thiệu hơn 20 khu vực chuyên đề đổi mới sáng tạo ngay tại triển lãm — như Khu vực Nước Kỹ thuật số (Digital Water Pavilion) và Khu vực Lọc & Tách (Filtration & Separation Zone) — làm nổi bật các công nghệ tiên tiến và xu hướng mới nổi trong ngành nước.

Cổng đăng ký trước hiện đã mở trên trang web chính thức.

