Xinhua Silk Road: Diễn đàn Hợp tác Chính quyền Địa phương và Thành phố Kết nghĩa RCEP (Hoàng Sơn) 2026 khai mạc tại tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc

BẮC KINH, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Diễn đàn Hợp tác Chính quyền Địa phương và Thành phố Kết nghĩa RCEP (Hoàng Sơn) 2026 đã khai mạc ngày 28 tháng 5 tại thành phố Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc, với sự tham dự của các quan chức chính phủ, nhà ngoại giao, chuyên gia cùng đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp đến từ các nước thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), nhằm thảo luận về hợp tác khu vực và các cơ hội phát triển.

Diễn đàn do Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc (CPAFFC) và Chính quyền Nhân dân tỉnh An Huy đồng tổ chức, diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 5 tại bốn thành phố của tỉnh gồm Hợp Phì, Vu Hồ, Hoàng Sơn và Bạc Châu.

Với chủ đề "Tầm nhìn mới, Cơ hội mới, Hợp tác mới", diễn đàn nhằm thúc đẩy kế hoạch phát triển mới, giới thiệu những cơ hội mới nổi và thúc đẩy trao đổi, hợp tác thực chất giữa các nước thành viên RCEP trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư cũng như phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Yang Wanming, Chủ tịch CPAFFC, cho biết kể từ khi RCEP được triển khai cách đây bốn năm, hiệp định này đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy thịnh vượng và phát triển của khu vực. Ông đề xuất tiếp tục duy trì tinh thần cởi mở và toàn diện, tập trung vào hợp tác thực chất, củng cố sự ủng hộ của người dân và chú trọng phát triển thanh niên.

Trong một bài phát biểu qua video, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết quan hệ đối tác ASEAN và Trung Quốc thể hiện cho nhiều thập kỷ nỗ lực không ngừng trong phát triển thị trường, tin cậy lẫn nhau và hợp tác sâu sắc hơn. Trước bối cảnh toàn cầu phức tạp và không ngừng biến động, quan hệ đối tác này đã cho thấy rằng chỉ thông qua hợp tác liên tục cùng việc duy trì các nguyên tắc cởi mở và cùng có lợi mới có thể bảo đảm ổn định và tăng trưởng của khu vực.

Shi Zhongjun, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN - Trung Quốc, nhận định diễn đàn đóng vai trò là nền tảng quan trọng để làm sâu sắc hơn hợp tác khu vực giữa các nước thành viên RCEP. Ông bày tỏ kỳ vọng hợp tác hơn nữa với tỉnh An Huy nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực thương mại, giao lưu văn hóa và nhiều lĩnh vực khác.

Trong khuôn khổ diễn đàn, 20 dự án hợp tác trọng điểm đã được ký kết tại sự kiện với sự tham gia của 12 quốc gia bao gồm Trung Quốc, Campuchia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản, New Zealand, Australia, Hàn Quốc, Malaysia và Indonesia. Các dự án tập trung vào nhiều lĩnh vực như khoa học và công nghệ, đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và hợp tác thành phố kết nghĩa.

Là diễn đàn thường niên cấp quốc gia mang tính thể chế, diễn đàn đã trở thành nền tảng quan trọng cho giao lưu và hợp tác giữa tỉnh An Huy với các nước thành viên RCEP kể từ kỳ tổ chức đầu tiên vào năm 2023.

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SOURCE Xinhua Silk Road