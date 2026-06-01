Xinhua Silk Road: การประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและเมืองพันธมิตร RCEP ประจำปี 2569 (หวงซาน) เปิดฉากขึ้นแล้วที่มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน
News provided byXinhua Silk Road
01 Jun, 2026, 12:47 CST
ปักกิ่ง 1 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- การประชุมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นและเมืองพันธมิตร RCEP ประจำปี 2569 (หวงซาน) ได้เปิดฉากขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ เมืองหวงซาน มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีน โดยเป็นการรวมตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ นักการทูต ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนตัวแทนจากสมาคมธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ จากประเทศสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือและโอกาสในระดับภูมิภาค
งานนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) และรัฐบาลประชาชนมณฑลอันฮุย โดยการประชุมได้จัดขึ้นใน 4 เมืองของมณฑล ได้แก่ เหอเฟย อู๋หู หวงซาน และปัวโจว ระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม
งานนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมแผนการพัฒนาใหม่ภายใต้แนวคิด "วิสัยทัศน์ใหม่ โอกาสใหม่ ความร่วมมือใหม่" (New Vision, New Opportunity, New Cooperation) เพื่อนำเสนอโอกาสที่กำลังเกิดขึ้น และผลักดันการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างประเทศสมาชิก RCEP ในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน รวมถึงการพัฒนาขุมพลังการผลิตที่มีคุณภาพใหม่
Yang Wanming ประธาน CPAFFC ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า ข้อตกลงนี้ได้ส่งเสริมความมั่งคั่งและการพัฒนาของภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ นับตั้งแต่เริ่มปรับใช้ RCEP เมื่อสี่ปีก่อน เขาได้เสนอให้เดินหน้ายึดมั่นในความเปิดกว้างและความครอบคลุม โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม การสร้างความแข็งแกร่งให้กับการสนับสนุนของสาธารณชน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชน
ดร. Kao Kim Hourn เลขาธิการอาเซียน ได้กล่าวในสุนทรพจน์ผ่านวิดีโอว่า ความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนนั้น เป็นบทพิสูจน์แห่งความพยายามอันยาวนานหลายทศวรรษในการพัฒนาตลาด การสร้างความเชื่อมั่นต่อกัน และการกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความร่วมมือนี้ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีเพียงการร่วมมืออย่างต่อเนื่องและการยึดมั่นในหลักความเปิดกว้าง และผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นที่จะสามารถปกป้องเสถียรภาพและการเติบโตของภูมิภาคเอาไว้ได้
Shi Zhongjun เลขาธิการ ASEAN-China Centre กล่าวเสริมว่า เวทีการประชุมนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการกระชับความร่วมมือระดับภูมิภาคระหว่างประเทศสมาชิก RCEP และเขายังได้แสดงความคาดหวังถึงความร่วมมือกับมณฑลอันฮุยที่มากขึ้นเพื่อการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมทั้งในด้านการค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และภาคส่วนอื่นๆ
ในระหว่างการประชุมมีการลงนามโครงการความร่วมมือที่สำคัญถึง 20 โครงการ โดยครอบคลุม 12 ประเทศ ได้แก่ จีน กัมพูชา ลาว สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ซึ่งครอบคลุมสาขาต่างๆ ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การลงทุน การค้า การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และความร่วมมือระหว่างเมืองพันธมิตร
ในฐานะเวทีสถาบันระดับชาติที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี การประชุมนี้ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างมณฑลอันฮุยและประเทศสมาชิก RCEP นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรกในปี 2566
ลิงก์ต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350782.html
SOURCE Xinhua Silk Road
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