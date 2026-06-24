Yili ra mắt bộ truyện tranh ứng dụng AI tái hiện sinh động chuỗi cung ứng ngành sữa tại Triển lãm Chuỗi Cung ứng Quốc tế Trung Quốc

BẮC KINH, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Yili, công ty sữa hàng đầu Trung Quốc và là đơn vị tham gia Triển lãm Chuỗi Cung ứng Quốc tế Trung Quốc (CISCE) bốn lần, đã ra mắt bộ truyện tranh truy xuất nguồn gốc chuỗi cung ứng được tạo bằng AI đầu tiên của Trung Quốc mang tên "The Full Chain Alliance: Enora's Super Adventure" (tạm dịch: Liên minh toàn chuỗi: Cuộc phiêu lưu siêu hạng của Enora) tại lễ khai mạc CISCE lần thứ tư ở Bắc Kinh.

Yili Group Unveils AI-Powered Comic Series to Bring Dairy Supply Chain to Life at China Chain Expo Speed Speed

Được thực hiện cùng Trung tâm Điện ảnh và Truyền hình Nông nghiệp Trung Quốc, bộ truyện sử dụng AI tạo sinh để trực quan hóa hành trình "từ đồng cỏ đến ly sữa" của Yili lần đầu tiên, biến chuỗi cung ứng vốn trước đây vô hình thành một câu chuyện hữu hình, giàu sức gợi cảm xúc.

Jen Kelyn, Phó Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ Trung Quốc thuộc Bộ Công nghiệp Cơ bản New Zealand, đã tham dự buổi ra mắt cùng các Phó Chủ tịch Tập đoàn Yili là Zhang Yipeng và Yang Chaoqun. Kelyn đánh giá cao việc ứng dụng AI một cách sáng tạo để tái hiện chuỗi giá trị ngành sữa, đồng thời nhận định rằng điều này "lần đầu tiên giúp công chúng tiếp cận và hình dung một cách sinh động hành trình phía sau quá trình sản xuất sữa".

Với nhân vật chính là linh vật Enora của Yili, bộ truyện gồm ba chương — Trao quyền cho trang trại, Thúc đẩy sản xuất thông minh và Mở rộng hiện diện toàn cầu — chuyển hóa những dữ liệu chất lượng vốn khô khan thành một câu chuyện hấp dẫn. "Chuỗi cung ứng thường vô hình", Yang Chaoqun cho biết. "Chúng tôi đã sử dụng AI tạo sinh để kể câu chuyện về con người đứng sau công việc của các đối tác trong toàn bộ hệ sinh thái ngành sữa, qua đó phản ánh niềm tin của chúng tôi vào sự phát triển chung ở mọi giai đoạn của hành trình này".

Là động lực thúc đẩy đằng sau chuỗi giá trị ngành sữa, Yili áp dụng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm nâng cao tiêu chuẩn của toàn ngành. Ở thượng nguồn, các chương trình đối tác toàn diện cung cấp hỗ trợ về vốn, công nghệ và chia sẻ rủi ro cho các trang trại, giúp chất lượng sữa tươi nguyên liệu vượt qua tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu (EU). Ở trung nguồn, Yili vận hành 77 cơ sở sản xuất có mức độ tự động hóa cao trên toàn cầu, bao gồm một trung tâm sản xuất sữa nước thông minh chủ lực xử lý 6.500 tấn sữa tươi mỗi ngày. Ở hạ nguồn, các sản phẩm của Yili tiếp cận người tiêu dùng tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Với hơn 2.000 đối tác tại 39 quốc gia trên sáu châu lục, Yili tiếp tục xây dựng các quan hệ đối tác toàn cầu trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành sữa. Công nghệ bảo quản trái cây được phát triển thông qua sự hợp tác giữa Yili và AGRANA hiện đã được áp dụng tại hơn 20 nhà máy của AGRANA trên toàn thế giới. Công ty cũng hỗ trợ canh tác cây thức ăn chăn nuôi trên diện tích hơn 1 triệu mẫu Anh tại Trung Quốc.

"Tầm nhìn tạo nên tương lai, hợp tác tạo nên sức mạnh và cùng có lợi định nghĩa thành công", Chủ tịch HĐQT Yili, Pan Gang cho biết. "Dựa trên nền tảng ba thập kỷ kiên định với chất lượng, Yili sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đối tác trong toàn bộ chuỗi giá trị để cùng kiến tạo một tương lai xanh hơn, thông minh hơn và ấm áp hơn cho ngành sữa".

SOURCE Yili Group