Yili Hadirkan Serial Komik AI, Angkat Kisah tentang Rantai Pasok Susu di Ajang China Chain Expo

Yili mengembangkan serial ini bersama China Agricultural Film and Television Center. Dengan memanfaatkan teknologi AI generatif, komik ini untuk pertama kalinya memvisualisasikan perjalanan rantai pasok Yili, mulai dari padang rumput hingga menjadi segelas susu. Dengan pendekatan ini, Yili mengubah proses rantai pasok yang selama ini tidak terlihat menjadi sebuah cerita yang mudah dipahami dan mampu membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Deputy Secretary for China Relations, Kementerian Industri Primer Selandia Baru, menghadiri peluncuran serial komik tersebut bersama Vice President, Yili Group, Zhang Yipeng, dan Yang Chaoqun. Kelyn mengapresiasi pemanfaatan AI yang "mampu menghidupkan perjalanan rantai nilai industri susu sehingga proses produksi yang selama ini berlangsung di balik layar dapat dipahami masyarakat untuk pertama kalinya."

Menampilkan maskot Yili, Enora, sebagai tokoh utama, serial ini terbagi dalam tiga bab, yakni "Empowering Farms", "Making Manufacturing Smarter", dan "Expanding Global Reach". Ketiganya mengubah data tentang mutu produksi yang selama ini bersifat teknis menjadi sebuah cerita yang menarik. "Rantai pasok sering kali tidak terlihat oleh masyarakat," ujar Vice President, Yili Group, Yang Chaoqun. "Melalui AI generatif, kami ingin menceritakan kisah di balik kerja keras para mitra di seluruh ekosistem industri susu. Pendekatan tersebut mencerminkan keyakinan kami bahwa setiap tahapan dalam rantai pasok tumbuh melalui kolaborasi."

Sebagai salah satu penggerak utama dalam rantai nilai industri susu, Yili menerapkan standar mutu yang ketat untuk meningkatkan kualitas di seluruh industri. Di sektor hulu, Yili menjalankan berbagai program kemitraan yang menyediakan dukungan pembiayaan, teknologi, serta skema berbagi risiko bagi peternak sehingga kualitas susu segar yang dihasilkan melampaui standar Uni Eropa. Di sektor hilir, Yili mengoperasikan 77 pabrik dengan otomatisasi tinggi di berbagai negara, termasuk pusat manufaktur cerdas produk susu cair yang mampu mengolah 6.500 ton susu segar setiap hari. Produk Yili kini telah dipasarkan di lebih dari 80 negara dan wilayah.

Melibatkan lebih dari 2.000 mitra di 39 negara yang tersebar di enam benua, Yili terus memperluas kolaborasi global di sepanjang rantai nilai industri susu. Teknologi pengawetan buah yang dikembangkan bersama AGRANA kini telah diterapkan di lebih dari 20 fasilitas AGRANA di berbagai negara. Selain itu, Yili juga mendukung pengembangan lahan tanaman pakan ternak seluas lebih dari satu juta acre di Tiongkok.

"Visi menciptakan masa depan, kerja sama membangun kekuatan, dan prinsip saling menguntungkan menjadi kunci kesuksesan," ujar Chairman, Yili Group Pan Gang. "Berbekal komitmen terhadap kualitas selama tiga dekade, Yili akan terus bekerja sama dengan para mitra di seluruh rantai nilai untuk mewujudkan masa depan industri susu yang lebih hijau, lebih cerdas, dan lebih berkelanjutan."

SOURCE Yili Group