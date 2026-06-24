Yili Perkenal Siri Komik Berkuasa AI Hidupkan Rantaian Bekalan Tenusu di Ekspo Rantaian China

BEIJING, 25 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Yili, syarikat tenusu terkemuka China dan pempamer buat kali keempat di Ekspo Rantaian Bekalan Antarabangsa China (CISCE), telah memperkenalkan buat julung kalinya siri komik kebolehkesanan rantaian bekalan janaan AI pertama negara ini bertajuk "The Full Chain Alliance: Enora's Super Adventure", semasa pembukaan CISCE keempat di Beijing.

Yili Group Unveils AI-Powered Comic Series to Bring Dairy Supply Chain to Life at China Chain Expo Speed Speed

Dicipta bersama China Agricultural Film and Television Center, siri berkenaan menggunakan AI generatif untuk menggambarkan perjalanan "daripada rumput ke gelas" Yili buat pertama kali, sekali gus menjadikan rantaian bekalan yang sebelum ini tidak kelihatan sebagai sebuah kisah nyata yang memberi kesan mendalam kepada emosi.

Jen Kelyn, Timbalan Setiausaha bagi Hubungan China di Kementerian Industri Utama New Zealand, turut serta bersama Naib Presiden Yili Group, Zhang Yipeng dan Yang Chaoqun di acara tayangan perdana. Kelyn memuji penggunaan kreatif AI dalam menghidupkan rantaian nilai tenusu dan menyatakan bahawa ia "menjadikan perjalanan belakang tabir proses pengeluaran susu lebih mudah diakses dan jelas kepada orang ramai buat pertama kali."

Dibintangi oleh maskot Yili, Enora, siri ini merangkumi tiga bab — Empowering Farms, Making Manufacturing Smarter, dan Expanding Global Reach — menterjemahkan data kualiti yang jarang diakses kepada sebuah naratif yang menarik. "Rantaian bekalan selalunya tidak kelihatan," kata Yang Chaoqun. "Kami menggunakan AI generatif untuk menceritakan kisah manusia di sebalik usaha rakan-rakan dalam ekosistem tenusu, mencerminkan kepercayaan kami terhadap pertumbuhan bersama pada setiap peringkat perjalanan tersebut."

Sebagai daya penggerak di sebalik rantaian nilai tenusu, Yili melaksanakan piawaian ketat yang meningkatkan standard dalam seluruh industri. Di peringkat huluan, program rakan kongsi komprehensif menyediakan modal, teknologi dan sokongan perkongsian risiko kepada ladang, sekali gus meningkatkan kualiti susu mentah melebihi penanda aras EU. Di peringkat pertengahan, Yili mengendalikan 77 kemudahan pengeluaran berautomasi tinggi di seluruh dunia, termasuk hab pembuatan pintar susu cecair utamanya yang memproses 6,500 tan susu segar sehari. Di peringkat hiliran pula, produk Yili dipasarkan kepada pengguna di lebih 80 negara dan wilayah.

Dengan lebih daripada 2,000 rakan kongsi merentasi 39 negara di enam benua, Yili terus membina kerjasama global dalam rantaian nilai tenusu. Teknologi pemeliharaan buah-buahan yang dibangunkan melalui kerjasamanya dengan AGRANA kini telah diguna pakai di lebih 20 kilang AGRANA di seluruh dunia. Syarikat juga menyokong penanaman tanaman makanan ternakan di kawasan seluas lebih 1 juta ekar di China.

"Visi mencipta masa depan, kerjasama membina kekuatan, dan manfaat bersama menentukan kejayaan," kata Pengerusi Yili, Pan Gang. "Bersandarkan komitmen selama tiga dekad terhadap kualiti, Yili akan terus bekerjasama dengan rakan kongsi di seluruh rantaian nilai untuk mencorakkan masa depan yang lebih hijau, lebih pintar dan lebih mesra untuk industri tenusu."

SOURCE Yili Group