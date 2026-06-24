Yili เปิดตัวซีรีส์การ์ตูน AI ถ่ายทอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ในงาน China Chain Expo
News provided byYili Group
24 Jun, 2026, 22:32 CST
ปักกิ่ง, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Yili บริษัทผลิตภัณฑ์นมชั้นนำของจีน และผู้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้เปิดตัวซีรีส์การ์ตูนติดตามย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานซึ่งสร้างขึ้นด้วย AI เรื่องแรกของจีน ในชื่อ "The Full Chain Alliance: Enora's Super Adventure" ในพิธีเปิดงาน CISCE ครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน
ซีรีส์ดังกล่าวจัดทำขึ้นร่วมกับ China Agricultural Film and Television Center โดยใช้เทคโนโลยี Generative AI ถ่ายทอดเส้นทาง "from grass to glass" ของ Yili ให้เห็นเป็นครั้งแรก ด้วยการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานที่เคยมองไม่เห็นให้กลายเป็นเรื่องราวที่จับต้องได้และสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชม
Jen Kelyn รองเลขาธิการฝ่ายจีนสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวพร้อมกับ Zhang Yipeng และ Yang Chaoqun รองกรรมการผู้จัดการ Yili Group โดย Jen Kelyn ได้กล่าวชื่นชมการนำ AI มาใช้ถ่ายทอดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมนมว่า "ทำให้ขั้นตอนเบื้องหลังการผลิตนมกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดเป็นครั้งแรก"
ซีรีส์ดังกล่าวนำแสดงโดย Enora มาสคอตของ Yili และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ Empowering Farms, Making Manufacturing Smarter และ Expanding Global Reach โดยนำข้อมูลด้านคุณภาพที่มีความซับซ้อนมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่น่าติดตาม "ห่วงโซ่อุปทานมักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น" Yang Chaoqun กล่าว "เรานำ Generative AI มาใช้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพันธมิตรทั่วทั้งระบบนิเวศอุตสาหกรรมนม ซึ่งสะท้อนความเชื่อของเราที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตร่วมกันในทุกช่วงของห่วงโซ่คุณค่า"
ในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมนม Yili ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานที่เข้มงวด ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานของทั้งอุตสาหกรรม โดยในส่วนต้นน้ำ บริษัทดำเนินโครงการสนับสนุนพันธมิตรอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการแบ่งเบาความเสี่ยง ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดิบสูงกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ขณะที่ในส่วนกลางน้ำ Yili มีโรงงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง 77 แห่งทั่วโลก รวมถึงศูนย์ผลิตนมพร้อมดื่มอัจฉริยะระดับเรือธงที่สามารถแปรรูปน้ำนมสดได้ถึง 6,500 ตันต่อวัน และในส่วนปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์ของ Yili เข้าถึงผู้บริโภคในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก
ปัจจุบัน Yili มีพันธมิตรมากกว่า 2,000 ราย ครอบคลุม 39 ประเทศ ใน 6 ทวีป และยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือระดับโลกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนม อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีคงความสดของผลไม้ร่วมกับบริษัท AGRANA ซึ่งนำไปใช้แล้วในโรงงานของ AGRANA มากกว่า 20 แห่งทั่วโลก ขณะเดียวกัน บริษัทยังสนับสนุนการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ในประเทศจีน รวมพื้นที่กว่า 1 ล้านเอเคอร์
"วิสัยทัศน์สร้างอนาคต ความร่วมมือสร้างพลัง และประโยชน์ร่วมกันคือความสำเร็จที่แท้จริง" Pan Gang ประธานกรรมการของ Yili กล่าว "บนรากฐานแห่งความมุ่งมั่นด้านคุณภาพตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี Yili จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมนมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ฉลาดล้ำมากขึ้น และใส่ใจผู้คนมากขึ้น"
SOURCE Yili Group
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