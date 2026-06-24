Yili เปิดตัวซีรีส์การ์ตูน AI ถ่ายทอดห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์นมครบวงจร ในงาน China Chain Expo

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Yili Group

24 Jun, 2026, 22:32 CST

ปักกิ่ง, 24 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Yili บริษัทผลิตภัณฑ์นมชั้นนำของจีน และผู้เข้าร่วมจัดแสดงในงาน China International Supply Chain Expo (CISCE) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้เปิดตัวซีรีส์การ์ตูนติดตามย้อนกลับห่วงโซ่อุปทานซึ่งสร้างขึ้นด้วย AI เรื่องแรกของจีน ในชื่อ "The Full Chain Alliance: Enora's Super Adventure" ในพิธีเปิดงาน CISCE ครั้งที่ 4 ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

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Yili Group Unveils AI-Powered Comic Series to Bring Dairy Supply Chain to Life at China Chain Expo
Yili Group Unveils AI-Powered Comic Series to Bring Dairy Supply Chain to Life at China Chain Expo

ซีรีส์ดังกล่าวจัดทำขึ้นร่วมกับ China Agricultural Film and Television Center โดยใช้เทคโนโลยี Generative AI ถ่ายทอดเส้นทาง "from grass to glass" ของ Yili ให้เห็นเป็นครั้งแรก ด้วยการเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานที่เคยมองไม่เห็นให้กลายเป็นเรื่องราวที่จับต้องได้และสร้างความเชื่อมโยงทางอารมณ์กับผู้ชม

Jen Kelyn รองเลขาธิการฝ่ายจีนสัมพันธ์ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิของนิวซีแลนด์ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวพร้อมกับ Zhang Yipeng และ Yang Chaoqun รองกรรมการผู้จัดการ Yili Group โดย Jen Kelyn ได้กล่าวชื่นชมการนำ AI มาใช้ถ่ายทอดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมนมว่า "ทำให้ขั้นตอนเบื้องหลังการผลิตนมกลายเป็นเรื่องที่คนทั่วไปเข้าถึงและเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดเป็นครั้งแรก"

ซีรีส์ดังกล่าวนำแสดงโดย Enora มาสคอตของ Yili และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ Empowering Farms, Making Manufacturing Smarter และ Expanding Global Reach โดยนำข้อมูลด้านคุณภาพที่มีความซับซ้อนมาถ่ายทอดผ่านเรื่องราวที่น่าติดตาม "ห่วงโซ่อุปทานมักเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น" Yang Chaoqun กล่าว "เรานำ Generative AI มาใช้เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของผู้คนที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของพันธมิตรทั่วทั้งระบบนิเวศอุตสาหกรรมนม ซึ่งสะท้อนความเชื่อของเราที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตร่วมกันในทุกช่วงของห่วงโซ่คุณค่า"

ในฐานะแรงขับเคลื่อนสำคัญเบื้องหลังห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมนม Yili ยึดมั่นในมาตรฐานการดำเนินงานที่เข้มงวด ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานของทั้งอุตสาหกรรม โดยในส่วนต้นน้ำ บริษัทดำเนินโครงการสนับสนุนพันธมิตรอย่างรอบด้าน ทั้งด้านเงินทุน เทคโนโลยี และการแบ่งเบาความเสี่ยง ส่งผลให้คุณภาพน้ำนมดิบสูงกว่ามาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU) ขณะที่ในส่วนกลางน้ำ Yili มีโรงงานผลิตอัตโนมัติขั้นสูง 77 แห่งทั่วโลก รวมถึงศูนย์ผลิตนมพร้อมดื่มอัจฉริยะระดับเรือธงที่สามารถแปรรูปน้ำนมสดได้ถึง 6,500 ตันต่อวัน และในส่วนปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์ของ Yili เข้าถึงผู้บริโภคในกว่า 80 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ปัจจุบัน Yili มีพันธมิตรมากกว่า 2,000 ราย ครอบคลุม 39 ประเทศ ใน 6 ทวีป และยังคงเดินหน้าสร้างความร่วมมือระดับโลกทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมนม อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีคงความสดของผลไม้ร่วมกับบริษัท AGRANA ซึ่งนำไปใช้แล้วในโรงงานของ AGRANA มากกว่า 20 แห่งทั่วโลก ขณะเดียวกัน บริษัทยังสนับสนุนการเพาะปลูกพืชอาหารสัตว์ในประเทศจีน รวมพื้นที่กว่า 1 ล้านเอเคอร์

"วิสัยทัศน์สร้างอนาคต ความร่วมมือสร้างพลัง และประโยชน์ร่วมกันคือความสำเร็จที่แท้จริง" Pan Gang ประธานกรรมการของ Yili กล่าว "บนรากฐานแห่งความมุ่งมั่นด้านคุณภาพตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี Yili จะยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่า เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตของอุตสาหกรรมนมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ฉลาดล้ำมากขึ้น และใส่ใจผู้คนมากขึ้น"

SOURCE Yili Group

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