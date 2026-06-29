"فندي كازا" و"دار جلوبال" تعلنان إطلاق فلل AZURE ذات الواجهة البحرية

في سلطنة عُمان , 29 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "فندي كازا" و "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، عن إطلاق فلل Azure ذات الواجهة البحرية ضمن مجتمع "عايدة" الراقي في مسقط، وهي مجموعة حصرية من القصور الفاخرة التي تحمل تصاميم داخلية من إبداع "فندي كازا" وتتمتع بإطلالات استثنائية من فوق القمم المطلة على البحر. ويُعد "عايدة"، الذي تطوره "دار جلوبال"، واحداً من أكبر وأرقى مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات على مستوى العالم.

DAR GLOBAL AND FENDI CASA ANNOUNCE AZURE OCEANFRONT VILLAS IN OMAN FOR UNPARALLELED COASTAL LIVING DEFINED BY ITALIAN SOPHISTICATION

وتضم فلل Azure الجديدة 19 قصراً فاخراً صُممت بعناية فائقة وفق أرقى المواصفات، وتوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، فيما تجسد بصمة "فندي كازا" المميزة من خلال حرفيتها الإيطالية الرفيعة وتصاميمها الراقية. وتقع هذه القصور ضمن مجتمع "عايدة" الفاخر والمسوّر، الذي يرتفع 130 متراً فوق سطح البحر، ويحيط به مزيج فريد من الأودية الصخرية والشواطئ البكر والمناظر الطبيعية الخلابة للساحل العُماني، مع إمكانية الوصول الحصري إلى "نادي ترامب الدولي للجولف" الجديد.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال":

"يجسّد إطلاق فلل Azureالمطلة على الواجهة البحرية، والمزودة بتصاميم داخلية تحمل توقيع 'فندي كازا' ضمن مشروع 'عايدة'، التزام 'دار جلوبال' باستكشاف الفرص العقارية القيّمة واستثمار إمكاناتها في الأسواق الواعدة. ويشهد قطاع العقارات الفاخرة في السلطنة مرحلة تحول لافتة، مدفوعاً بتنامي إقبال المستثمرين على الخيارات السكنية الراقية، إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار إلى السلطنة. وتساهم شراكتنا مع 'فندي كازا' في إضفاء رؤية تصميمية إيطالية عالمية المستوى على هذا المشروع، بما يرتقي بمعايير الحياة الفاخرة في مسقط. ومن خلال هذا التعاون، نواصل تعزيز مكانة 'عايدة' كبوابة استراتيجية للمستثمرين العالميين الباحثين عن قيمة طويلة الأمد، وعوائد مرتبطة بأسلوب الحياة، وتميز قائم على التصميم في المنطقة."

وتجسّد هذه القصور العصرية أسلوب الحياة الساحلية الراقية، حيث توفر ملاذاً حصرياً يجمع بين الهدوء والفخامة في أجواء تنبض بالخصوصية. وتضم كل فيلا، بفضل مساحاتها الواسعة، مرافق خاصة تشمل مسبحاً خارجياً وصالة رياضية مجهزة بأحدث التقنيات، فيما تتزين بتشكيلة من الأثاث والتفاصيل الداخلية التي تحمل بصمة "فندي كازا" المميزة، والتي تمزج بين الأناقة المعاصرة والحرفية الإيطالية الاستثنائية، مع عناية دقيقة بكل عنصر من عناصر التصميم والتشطيب.

يمتد مشروع "عايدة" على مساحة تتجاوز 4.3 ملايين متر مربع، ويستهدف المستثمرين والمشترين الدوليين، حيث يجمع بين الطبيعة الفريدة والفخامة وأسلوب الحياة العصري. ويضم المشروع مجموعة من الفنادق العالمية، وملعب غولف مكوّناً من 18 حفرة، ونادياً حصرياً للأعضاء، إلى جانب مجموعة متنوعة من الخيارات السكنية التي تشمل الفلل والشقق الفاخرة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/3001860/AZURE_OCEANFRONT_VILLAS.jpg