다르 글로벌과 펜디 까사, 이탈리아적 세련미로 정의된 비할 데 없는 해안 생활을 위한 오만의 아주르 오션프런트 빌라 발표

무스카트, 오만, 2026년 6월 30일 /PRNewswire/ -- 다르 글로벌(Dar Global)과 펜디 까사(FENDI Casa)가 오만 무스카트의 명성 높은 아이다(AIDA) 클리프탑 커뮤니티 내에 펜디 까사 인테리어를 갖춘 초럭셔리 맨션 컬렉션 아주르 오션프런트 빌라(Azure Oceanfront Villas)의 출시를 발표했다. 런던 상장 럭셔리 부동산 기업 다르 글로벌이 구상한 아이다는 전 세계에서 가장 광대하고 독점적인 복합 용도 부동산 개발 중 하나이다.

이번 출시는 130미터 높이의 절벽 위에 건설되어, 바위 협곡, 청정 해변, 아름다운 오만 해안선으로 둘러싸인 장엄한 게이티드 커뮤니티 아이다에 펜디 까사의 시그니처 이탈리아 장인 정신과 세련된 고급 디자인을 특징으로 하며 해변으로 바로 연결되는 세심하게 설계되고 정교하게 꾸며진 19채의 맨션을 공개한다.

DAR GLOBAL AND FENDI CASA ANNOUNCE AZURE OCEANFRONT VILLAS IN OMAN FOR UNPARALLELED COASTAL LIVING DEFINED BY ITALIAN SOPHISTICATION

다르 글로벌의 지아드 엘 차르(Ziad El Chaar) 최고경영자는 다음과 같이 말했다. "아이다에서의 펜디 까사 인테리어의 아주르 오션프런트 빌라 출시는 성장 시장에서 고가치 부동산 기회를 발굴하고 실현하겠다는 다르 글로벌의 약속을 반영한다. 오만의 럭셔리 부동산 부문은 브랜드 레지던스에 대한 투자자들의 관심과 외국인 투자를 이끄는 정부 이니셔티브에 힘입어 전환점을 맞이하고 있다. 펜디 까사와의 파트너십은 세계적으로 유명한 이탈리아 디자인을 이 비전에 더하여 무스카트의 고급 생활 수준을 높이고 있다. 함께 우리는 지역에서 장기적 가치, 라이프스타일 수익, 디자인 주도의 차별성을 추구하는 글로벌 투자자들을 위한 전략적 관문으로서 아이다의 위상을 높이고 있다."

방해받지 않는 바다 전망을 갖춘 광대한 부지에 위치한 아주르 오션프런트 빌라, 펜디 까사 인테리어는 선별된 안목 있는 거주자들에게 탁월한 프라이버시와 독립된 공간을 제공한다. 뚜렷하게 현대적인 맨션들은 고요하고 럭셔리한 성소를 연상시키며 해변 생활의 본질을 구현한다. 넓은 평면도를 갖춘 각 빌라는 야외 수영장과 최첨단 헬스장과 같은 개인 편의 시설을 포함한다.

아이다 내 이 우아한 새로운 랜드마크는 다르 글로벌과 펜디 까사의 고급 주거 프로젝트에서의 첫 번째 협업을 기록한다. 이번 공개는 또한 아주르 오션프런트 빌라, 펜디 까사 인테리어가 럭셔리 패션 메종의 디자인 브랜드 인테리어를 특징으로 하는 오만 술탄국 최초의 개발이 됨으로써 오만에 있어 중요한 이정표를 나타낸다.

430만 제곱미터 이상에 걸쳐 국제 투자자와 구매자를 대상으로 하는 아이다는 자연, 럭셔리, 라이프스타일을 결합하여 세계적 수준의 호텔, 18홀 골프 코스, 독점 회원 전용 클럽, 고급 빌라와 아파트를 포함한 다양한 주거 상품을 자랑한다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/3001860/AZURE_OCEANFRONT_VILLAS.jpg

SOURCE Dar Global