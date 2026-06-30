DAR GLOBAL 與 FENDI CASA 攜手於阿曼矚目呈獻 AZURE OCEANFRONT VILLAS，以意大利典雅風尚，重新定義極致海濱生活

Dar Global 行政總裁 Ziad El Chaar 稱：「Azure Oceanfront Villas（FENDI Casa 室內設計）登陸 AIDA，正體現 Dar Global 致力識別並發揮新興市場高價值房地產潛力。 阿曼的奢華物業市場正步入轉捩點，動力來自投資者對品牌住宅的濃厚興趣，以及政府吸引外資的多項政策。 我們與 FENDI Casa 攜手，將舉世聞名的意大利設計融入這份願景，進一步推高了馬斯喀特優越生活的水平。 我們同心協力，把 AIDA 推向更高層次，成為全球投資者於區內追求長線價值、生活回報及設計美學優勢的策略門戶。」

Azure Oceanfront Villas 建於開闊之地，盡覽無邊海色，室內設計由 FENDI Casa 操刀，為一眾品味講究的住客提供極致的私密與恬靜空間。 這些極具現代氣息的宅邸，充分展現海濱生活的神髓，營造出恬靜而華麗的避世之所。 每幢別墅均設有寬闊的室內間隔，並附設私人配套，包括戶外泳池及頂級健身室。

此座位處 AIDA 的典雅新地標，是 Dar Global 與 FENDI Casa 首次合力建設的高級住宅項目。 是次發佈對阿曼而言亦是一大重要里程碑，Azure Oceanfront Villas（FENDI Casa 室內設計）成為蘇丹國首個由奢華時裝品牌設計團隊負責室內設計的發展項目。

AIDA 佔地逾 430 萬平方米，目標客群為國際投資者及買家，結合自然風光、奢華享受與生活時尚，區內設有世界級酒店、18 洞高爾夫球場、專屬會所，以及各式住宅單位，包括豪華別墅及公寓。

SOURCE Dar Global