マスカット（オマーン）, 2026年6月30日 /PRNewswire/ -- Dar Globalおよび FENDI Casaは、オマーンのマスカットにある名門の崖上コミュニティ「AIDA」内に位置し、FENDI Casaによるインテリアを備えた超高級邸宅群「Azure Oceanfront Villas」の販売開始を発表しました。ロンドン証券取引所に上場する高級不動産会社「Dar Global」が企画した「AIDA」は、世界でも有数の規模と高級感を兼ね備えた複合用途不動産開発プロジェクトの一つです。

今回の販売開始では、FENDI Casaならではのイタリアの職人技と洗練されたハイエンドデザインを特徴とし、ビーチへ直接アクセスできる、入念に設計され、精巧に仕上げられた19棟の邸宅が、AIDA内で披露されます。「AIDA」は、高さ130メートルの断崖の上に築かれた壮麗なゲートコミュニティであり、岩だらけの峡谷、手つかずのビーチ、そして風光明媚なオマーンの海岸線に囲まれています。

Dar GlobalとFENDI Casa、イタリアの洗練さが息づく比類なき海岸沿いの暮らしを実現する、オマーンの「Azure Oceanfront Villas」を発表

Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaar氏は次のように述べました。「AIDAにおける『Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa』の販売開始は、成長市場において高価値な不動産の機会を見出し、その可能性を引き出すというDar Globalの取り組みを反映したものです。オマーンの高級不動産セクターは、ブランド住宅に対する投資家の需要と、対内投資を促進する政府の取り組みを追い風として、転換点を迎えています。FENDI Casaとのパートナーシップにより、世界的に有名なイタリアのデザインがこのビジョンに取り入れられ、マスカットにおける高級な暮らしの水準をさらに高めています。私たちは力を合わせ、AIDAの地位を、この地域において長期的な価値、ライフスタイルに即したリターン、そしてデザイン主導の独自性を求めるグローバル投資家にとっての戦略的な玄関口として、さらに高めています。」

遮るもののない海の景色を望む広大な敷地に位置する「Azure Oceanfront Villas」は、FENDI Casaがインテリアを手掛け、限られた目の肥えた居住者に、比類のないプライバシーと独立性を提供しています。これらの際立ってモダンな邸宅は、海辺の暮らしの真髄を体現しており、静寂と豪華さに満ちた安らぎの空間を醸し出しています。広々とした間取りの各ヴィラには、屋外プールや最新式のジムなどの専用設備が備わっています。

AIDA内に誕生したこのエレガントで新しいランドマークは、Dar GlobalとFENDI Casaがハイエンド住宅プロジェクトで初めて協業するものです。「Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa」は、オマーンで初となる、高級ファッションメゾンのデザインブランドによるインテリアを採用した開発プロジェクトとなるため、今回のお披露目は同国にとって重要な節目となります。

430万平方メートル以上の広さを誇り、国際的な投資家や購入者をターゲットとする「AIDA」は、自然、ラグジュアリー、ライフスタイルを融合させ、世界クラスのホテル、18ホールのゴルフコース、会員制のエクスクルーシブなクラブ、そして高級ヴィラやアパートメントを含む多彩な住宅ラインナップを備えています。

写真：https://mma.prnewswire.com/media/3001860/AZURE_OCEANFRONT_VILLAS.jpg

SOURCE Dar Global