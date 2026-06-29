MUSCAT, Oman, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global et FENDI Casa annoncent le lancement des Azure Oceanfront Villas, une collection de demeures ultra-luxueuses dont les intérieurs ont été conçus par FENDI Casa, situées au sein du prestigieux complexe AIDA, perché au sommet d'une falaise à Mascate, en Oman. Conçu par Dar Global, société immobilière de luxe cotée à la Bourse de Londres, AIDA est l'un des projets immobiliers à usage mixte les plus vastes et les plus exclusifs au monde.

DAR GLOBAL ET FENDI CASA ANNONCENT LE LANCEMENT DES VILLAS « AZURE OCEANFRONT » À OMAN, POUR UN ART DE VIVRE CÔTIER INÉGALÉ, MARQUÉ PAR LE RAFFINEMENT ITALIEN

Ce lancement dévoile 19 demeures soigneusement conçues et aménagées avec raffinement, bénéficiant d'un accès direct à la plage et mettant en avant le savoir-faire italien emblématique de FENDI Casa ainsi qu'un design haut de gamme et raffiné, au sein d'AIDA, une magnifique communauté résidentielle fermée construite sur une falaise de 130 mètres de haut, entourée de canyons rocheux, de plages immaculées et du littoral pittoresque d'Oman.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré : « Le lancement des Azure Oceanfront Villas, dont les intérieurs ont été conçus par FENDI Casa, au sein du complexe AIDA, témoigne de l'engagement de Dar Global à identifier et à exploiter des opportunités immobilières à forte valeur ajoutée sur les marchés en croissance. Le secteur de l'immobilier de luxe à Oman se trouve à un tournant, porté par l'engouement des investisseurs pour les résidences de marque et par les initiatives gouvernementales visant à attirer les investissements étrangers. Notre partenariat avec FENDI Casa apporte à ce projet le savoir-faire italien de renommée mondiale, rehaussant ainsi le niveau de vie haut de gamme à Mascate. Ensemble, nous renforçons encore davantage la position d'AIDA en tant que porte d'entrée stratégique pour les investisseurs internationaux à la recherche de valeur à long terme, de rendements liés au style de vie et d'une distinction axée sur le design dans la région. »

Situées sur un vaste terrain offrant une vue imprenable sur la mer, les Azure Oceanfront Villas, dont les intérieurs ont été conçus par FENDI Casa, offrent une intimité et un isolement exceptionnels à un groupe restreint de résidents exigeants. Ces demeures au style résolument moderne incarnent l'essence même de la vie en bord de mer, évoquant un havre de paix et de luxe. Dotées d'agencements spacieux, toutes les villas disposent d'équipements privés tels qu'une piscine extérieure et une salle de sport ultramoderne.

Ce nouvel édifice emblématique et raffiné, situé au sein de l'AIDA, marque la première collaboration entre Dar Global et FENDI Casa dans le cadre d'un projet résidentiel haut de gamme. Cette inauguration marque également une étape importante pour Oman, puisque le complexe « Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa » devient le premier projet immobilier du Sultanat à présenter des intérieurs signés par la marque de design d'une maison de mode de luxe.

Couvrant une superficie de plus de 4,3 millions de m² et s'adressant aux investisseurs et acheteurs internationaux, AIDA allie nature, luxe et art de vivre. Le complexe propose des hôtels de classe mondiale, un parcours de golf de 18 trous, un club exclusif réservé à ses membres, ainsi qu'une gamme d'offres résidentielles comprenant des villas et des appartements haut de gamme.

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