MUSCAT, Oman, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global und FENDI Casa geben die Eröffnung von Azure Oceanfront Villas bekannt, einer Kollektion von ultra-luxuriösen Villen, deren Innenausstattung von FENDI Casa gestaltet wurde und die sich in der prestigeträchtigen AIDA-Wohnanlage auf einer Klippe in Muscat, Oman, befinden. AIDA wurde von Dar Global, einem in London börsennotierten Luxusimmobilienunternehmen, konzipiert und ist eines der umfangreichsten und exklusivsten gemischt genutzten Immobilienprojekte weltweit.

DAR GLOBAL UND FENDI CASA KÜNDIGEN DIE „AZURE OCEANFRONT VILLAS“ IN OMAN AN – EIN UNVERGLEICHLICHES LEBEN AN DER KÜSTE, GEPRÄGT VON ITALIENISCHER RAFFINIERTHEIT

Mit dieser Markteinführung werden 19 durchdacht gestaltete und exquisit ausgestattete Villen mit direktem Strandzugang vorgestellt, die sich durch die für FENDI Casa charakteristische italienische Handwerkskunst und das raffinierte High-End-Design auszeichnen – in AIDA, einer prächtigen, geschlossenen Wohnanlage, die auf einer 130 Meter hohen Klippe erbaut wurde und von felsigen Schluchten, unberührten Stränden und der malerischen Küste Omans umgeben ist.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte: „Die Markteinführung der Azure Oceanfront Villas mit Innenausstattung von FENDI Casa im AIDA-Komplex spiegelt das Engagement von Dar Global wider, hochwertige Immobilienchancen in Wachstumsmärkten zu identifizieren und zu erschließen. Der Luxusimmobiliensektor in Oman befindet sich an einem Wendepunkt, angetrieben durch das Interesse der Investoren an Markenwohnanlagen und staatliche Initiativen zur Förderung von Investitionen aus dem Ausland. Unsere Partnerschaft mit FENDI Casa bringt weltbekanntes italienisches Design in dieses Konzept ein und setzt damit neue Maßstäbe für gehobenes Wohnen in Maskat. Gemeinsam stärken wir die Position von AIDA als strategisches Tor für globale Investoren, die in der Region nach langfristigem Wert, Renditen im Lifestyle-Bereich und designorientierter Einzigartigkeit suchen."

Die Azure Oceanfront Villas, deren Innenausstattung von FENDI Casa gestaltet wurde, liegen auf einem weitläufigen Grundstück mit unverbautem Meerblick und bieten einer ausgewählten Gruppe anspruchsvoller Bewohner außergewöhnliche Privatsphäre und Abgeschiedenheit. Die ausgesprochen modernen Villen verkörpern die Essenz des Lebens am Meer und schaffen eine Oase der Ruhe und des Luxus. Jede Villa verfügt über großzügige Grundrisse und bietet private Annehmlichkeiten wie einen Außenpool und einen hochmodernen Fitnessraum.

Dieses elegante neue Wahrzeichen im von AIDA ist das Ergebnis der ersten Zusammenarbeit zwischen Dar Global und FENDI Casa im Rahmen eines hochwertigen Wohnprojekts. Die Enthüllung stellt zudem einen bedeutenden Meilenstein für Oman dar, da „Azure Oceanfront Villas, Interiors by FENDI Casa" das erste Bauprojekt im Sultanat ist, dessen Innenausstattung von der Designmarke eines Luxusmodehauses gestaltet wurde.

Auf einer Fläche von über 4,3 Millionen Quadratmetern richtet sich AIDA an internationale Investoren und Käufer und verbindet Natur, Luxus und Lifestyle. Das Projekt umfasst Hotels von Weltklasse, einen 18-Loch-Golfplatz, einen exklusiven Club nur für Mitglieder sowie eine Vielzahl von Wohnangeboten, darunter hochwertige Villen und Wohnungen.

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