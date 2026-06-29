Dar Global y FENDI anuncian Azure Oceanfront Villas en Omán para una vida costera inigualable definida por la sofisticación italiana

MUSCAT, Omán, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global y FENDI Casa anuncian el lanzamiento de Azure Oceanfront Villas, una colección de mansiones de ultralujo con interiores diseñados por FENDI Casa, ubicadas en la prestigiosa comunidad AIDA, situada en lo alto de un acantilado en Mascate, Omán. Concebido por Dar Global, la empresa inmobiliaria de lujo que cotiza en la bolsa de Londres, AIDA es uno de los desarrollos inmobiliarios de uso mixto más extensos y exclusivos del mundo.

DAR GLOBAL AND FENDI CASA ANNOUNCE AZURE OCEANFRONT VILLAS IN OMAN FOR UNPARALLELED COASTAL LIVING DEFINED BY ITALIAN SOPHISTICATION

El lanzamiento presenta 19 mansiones cuidadosamente diseñadas y exquisitamente equipadas con acceso directo a la playa, que incorporan la artesanía italiana característica de FENDI Casa y un refinado diseño de alta gama en AIDA, una magnífica comunidad cerrada construida sobre un acantilado de 130 metros de altura, rodeada de cañones rocosos, playas vírgenes y la pintoresca costa de Omán.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, dijo: "El lanzamiento de Azure Oceanfront Villas, con interiores diseñados por FENDI Casa, en AIDA refleja el compromiso de Dar Global de identificar y aprovechar oportunidades inmobiliarias de alto valor en mercados en crecimiento. El sector inmobiliario de lujo de Omán se encuentra en un punto de inflexión, impulsado por el interés de los inversores en residencias de marca y las iniciativas gubernamentales que fomentan la inversión extranjera. Nuestra alianza con FENDI Casa aporta el renombrado diseño italiano a esta visión, elevando el estándar de vida de lujo en Mascate. Juntos, consolidamos aún más la posición de AIDA como puerta de entrada estratégica para inversores globales que buscan valor a largo plazo, rentabilidad en el estilo de vida y un diseño exclusivo en la región".

Ubicadas en un extenso terreno con vistas panorámicas al mar, Azure Oceanfront Villas, con interiores diseñados por FENDI Casa, ofrecen una privacidad y un aislamiento excepcionales para un selecto grupo de residentes exigentes. Estas mansiones de estilo marcadamente moderno encarnan la esencia de la vida junto al mar, evocando un santuario tranquilo y lujoso. Con amplias distribuciones, cada villa incluye comodidades privadas como una piscina al aire libre y un gimnasio de última generación.

Este elegante y nuevo proyecto dentro de AIDA marca la primera colaboración entre Dar Global y FENDI Casa en un proyecto residencial de alta gama. La inauguración también representa un hito significativo para Omán, ya que Azure Oceanfront Villas, con interiores de FENDI Casa, se convierten en el primer desarrollo en el Sultanato en contar con interiores diseñados por la marca de una prestigiosa firma de moda de lujo.

Con una extensión de más de 4,3 millones de metros cuadrados y dirigido a inversores y compradores internacionales, AIDA combina naturaleza, lujo y estilo de vida, y cuenta con hoteles de primera categoría, un campo de golf de 18 hoyos, un club exclusivo para socios y una variedad de opciones residenciales que incluyen villas y apartamentos de lujo.

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