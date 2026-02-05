"هواوي" تقيم شراكة مع فريق الجري الخاص بالعدّاء "إليود كيبشوج" لفتح الآفاق لإمكانيات جديدة في الرياضة

شينزن ، الصين ، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- في 5 يناير 2026 ، أعلنت "هواوي" عن شراكة ثورية كمتعاون تقني رسمي لفريق الجري (DSM-firmenich)، موطن أيقونة الماراثون "إليود كيبشوج". يهدف هذا التعاون إلى تعزيز ثقافة الجري في جميع أنحاء العالم وإلهام المزيد من الناس لتبنّي ثقافة ممارسة الرياضة. لقد أثار التحالف بين الصناعات بالفعل ضجة كبيرة في كل من عالم التكنولوجيا والرياضة ، مما أثار تكهنات واسعة النطاق حول التحركات الاستراتيجية لشركة "هواوي" في قطاع الصحة واللياقة البدنية.

The dsm-firmenich Running Team Eliud Kipchoge

على مدى العقد الماضي ، رسخت "هواوي" مكانتها كشركة رائدة في صناعة الصحة واللياقة البدنية ، مع مجموعة متنوعة من المنتجات. تم تصميم سلسلتيّ سوارات HUAWEI Band وساعات WATCH FIT للصحة اليومية ، في حين أن سلسلة WATCH D تضع معاييرًا جديدة في مراقبة الصحة المتقدمة. سلسلة ساعات WATCH ، التي تجمع بين الميزات الذكية المتقدمة والإدارة الصحية الاحترافية، تعزز سمعة "هواوي" للابتكار. تم تصميم سلسلتيّ ساعات WATCH GT و WATCH Ultimate للألعاب الرياضية المتطلبة مثل التزلج والغوص وركوب الدراجات والجري في الطبيعة. في مجال الجري وحده ، عملت "هواوي" مع أكثر من 100 عدّاء لإجراء اختبارات واسعة النطاق على المدى الطويل ، وتحقيق معدل دقة أكبر من 97٪ في التنبؤ بنتائج السباق. طورت "هواوي" أيضًا نموذجًا متطورًا للتعلم الآلي لتقييم الإرهاق، مما مكّن العدائين من التدريب علميًا. هذه الأساس هو الذي يجعل الشراكة مع أسطورة الماراثون "إليود كيبشوج" قوية للغاية. إن تفانيه في التدريب العلمي وخبرته العملية التي لا مثيل لها يكملان بشكل مثالي نقاط القوة التكنولوجية لشركة "هواوي" ، مما يخلق تآزرًا حقيقيًا بين رياضات النخبة والابتكار المتطور.

هذا التعاون يتجاوز مجرد التعرض للعلامة التجارية. من المرجح أن تستفيد "هواوي" من الرؤى المهنية لـ "إليود كيبشوج" وفريق الجري (dsm-firmenich) للحصول على الاحتياجات الأساسية للرياضيين من الطراز العالمي خلال التدريب الأكثر تطلبًا والمسابقات ذات أعلى المخاطر. بالنسبة لفريق يصنع أرقامًا قياسية عالمية باستمرار، تعد الساعة الذكية أداة أساسية؛ حيث يجب أن تلبي أعلى معايير رياضات النخبة ، وتخضع لاختبارات صارمة في ظروف العالم الحقيقي. يتطلب المتسابقون من الطراز العالمي دقة لا هوادة فيها في تحديد المواقع ، للحصول على بيانات مسار ووتيرة مستقرة حتى في البيئات الصعبة مثل الأودية الحضرية والأراضي المعقدة. فهم بحاجة لمراقبة فسيولوجية عالية الدقة لالتقاط المقاييس الحرجة مثل معدل ضربات القلب في الراحة ، وتباين معدل ضربات القلب، وجودة النوم ، وحِمل التدريب ، وهي بيانات توفر معلومات للتعديلات الحرجة على استراتيجيات التدريب والسباق. وتشمل الاعتبارات الرئيسية الأخرى عمر البطارية للمنافسات لمسافات طويلة ، والراحة أثناء الجهود عالية الكثافة ، والخوارزميات القوية علميًا. ستكون الأفكار الناتجة عن هذا التعاون مفيدة في صقل خوارزميات "هواوي" وتعزيز وظائف الساعات الذكية ، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى صنع منتجات أكثر ملاءمة للسيناريوهات الاحترافية.

تعد الساعات الذكية القادمة لشركة "هواوي" منتظرة بشدة؛ حيث يُنتظر أن تدمج رؤى عدّائي النخبة والابتكار في كل من دقة البيانات وقابلية التكيف في العالم الحقيقي. سواء كان الهدف هو تلبية الاحتياجات الصارمة لعدّائي النخبة أو تمكين هواة اللياقة البدنية اليومية لفتح آفاق الإمكانيات الكاملة للتدريب القائم على العلم ، فإن هذا التعاون الرائد على وشك إعادة تعريف المشهد الصناعي. إن ابتكارات المنتجات الناتجة وتأثيرها العالمي من المؤكد سيجذب العدّائين ومراقبي الصناعة في جميع أنحاء العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874456/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg