Huawei nawiązuje współpracę z grupą biegową Eliuda Kipchoge, otwierając nowe możliwości w sporcie

SHENZHEN, Chiny, 3 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- 5 stycznia 2026 r. firma Huawei ogłosiła przełomowe partnerstwo i zostanie oficjalnym partnerem technologicznym grupy biegowej dsm-firmenich, którego ikoną jest legendarny maratończyk Eliud Kipchoge. Celem współpracy jest promowanie kultury biegania na całym świecie oraz inspirowanie coraz większej liczby osób do aktywnego uprawiania tego sportu. To międzybranżowe porozumienie już wzbudziło duże zainteresowanie zarówno w świecie technologii, jak i sportu, wywołując szerokie spekulacje na temat strategicznych działań Huawei w sektorze zdrowia i fitnessu.

The dsm-firmenich Running Team Eliud Kipchoge

W ostatniej dekadzie firma Huawei ugruntowała swoją pozycję lidera w branży zdrowia i fitnessu, oferując zróżnicowane portfolio produktów. Seria HUAWEI Band oraz WATCH FIT została zaprojektowana z myślą o codziennym dbaniu o dobre samopoczucie, natomiast seria WATCH D wyznacza nowe standardy w zaawansowanym monitorowaniu zdrowia. Seria WATCH, łącząca rozbudowane funkcje inteligentne z profesjonalnym zarządzaniem zdrowiem, umacnia reputację Huawei jako innowatora. Z kolei serie WATCH GT oraz WATCH Ultimate są projektowane z myślą o wymagających dyscyplinach sportowych, takich jak narciarstwo, nurkowanie, kolarstwo czy biegi w terenie. W samym obszarze biegania Huawei współpracował z ponad 100 biegaczami, prowadząc długoterminowe, intensywne testy, które pozwoliły osiągnąć dokładność prognozowania wyników zawodów na poziomie ponad 97%. Firma opracowała również zaawansowany model uczenia maszynowego do oceny zmęczenia, umożliwiający biegaczom bardziej naukowe podejście do treningu. To właśnie ta solidna podstawa sprawia, że współpraca z legendą maratonu Eliudem Kipchoge ma tak duże znaczenie. Jego zaangażowanie w trening oparty na nauce oraz niezrównane doświadczenie praktyczne doskonale uzupełniają technologiczne kompetencje Huawei, tworząc prawdziwą synergię między sportem wyczynowym a nowoczesnymi innowacjami.

Współpraca ta wykracza daleko poza ekspozycję marki. Huawei będzie mógł wykorzystać profesjonalną wiedzę Eliuda Kipchoge oraz grupy biegowej dsm-firmenich, aby uzyskać lepsze rozeznanie, jeśli chodzi o kluczowe potrzeby sportowców światowej klasy podczas najbardziej wymagających treningów i zawodów o najwyższą stawkę. Dla grupy regularnie ustanawiającej rekordy świata smartwatch jest narzędziem niezbędnym. Musi on spełniać najwyższe standardy sportu wyczynowego i przechodzić rygorystyczne testy w rzeczywistych warunkach. Biegacze światowej klasy wymagają bezkompromisowej precyzji lokalizacji, stabilnych danych dotyczących trasy i tempa nawet w trudnym otoczeniu, takim jak kaniony miejskie czy tereny o złożonym ukształtowaniu. Potrzebują także ultradokładnego monitorowania parametrów fizjologicznych, obejmującego kluczowe wskaźniki, takie jak tętno spoczynkowe, zmienność rytmu serca (HRV), jakość snu oraz obciążenie treningowe - dane te stanowią podstawę do kluczowych korekt strategii treningowych i startowych. Istotne są również takie aspekty jak czas pracy baterii podczas długodystansowych zawodów, komfort noszenia przy wysokiej intensywności wysiłku oraz algorytmy o solidnych podstawach naukowych. Wnioski płynące z tej współpracy będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego doskonalenia algorytmów Huawei oraz rozwoju funkcjonalności inteligentnych zegarków, prowadząc do tworzenia produktów lepiej dostosowanych do zastosowań profesjonalnych.

Nowe smartwatche Huawei są produktami niecierpliwie wyczekiwanymi, ponieważ mają uwzględniać wiedzę elitarnych biegaczy oraz innowacje zarówno w zakresie dokładności danych, jak i adaptacji do realnych warunków użytkowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o spełnienie rygorystycznych wymagań sportowców wyczynowych, czy o umożliwienie entuzjastom aktywności fizycznej pełnego wykorzystania potencjału treningu opartego na nauce, ta przełomowa współpraca ma szansę na nowo zdefiniować branżę. Powstałe innowacje produktowe oraz ich globalny wpływ z pewnością przyciągną uwagę biegaczy i obserwatorów rynku na całym świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2874456/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg