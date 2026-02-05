Huawei geht Partnerschaft mit dem Laufteam von Eliud Kipchoge ein, um neue Möglichkeiten im Sport zu erschließen

SHENZHEN, China, 5. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Am 5. Januar 2026 gab Huawei eine bahnbrechende Partnerschaft als offizieller Technologiepartner des dsm-firmenich Running Teams bekannt, dem Marathon-Star Eliud Kipchoge angehört. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Laufkultur weltweit zu fördern und mehr Menschen für diesen Sport zu begeistern. Die branchenübergreifende Allianz hat bereits für erhebliche Aufmerksamkeit sowohl in der Technologie- als auch in der Sportwelt gesorgt und zu weitreichenden Spekulationen über die strategischen Schritte von Huawei im Gesundheits- und Fitnessbereich geführt.

The dsm-firmenich Running Team Eliud Kipchoge

In den letzten zehn Jahren hat sich Huawei mit einer vielfältigen Produktpalette als führendes Unternehmen in der Gesundheits- und Fitnessbranche etabliert. Die HUAWEI Band und WATCH FIT Serie sind für das tägliche Wohlbefinden konzipiert, während die WATCH D Serie neue Maßstäbe in der fortschrittlichen Gesundheitsüberwachung setzt. Die WATCH-Serie, die fortschrittliche Smart-Funktionen mit professionellem Gesundheitsmanagement kombiniert, festigt den Ruf von Huawei als innovatives Unternehmen. Die Serien WATCH GT und WATCH Ultimate wurden für anspruchsvolle Sportarten wie Skifahren, Tauchen, Radfahren und Trailrunning entwickelt. Allein im Bereich Laufsport hat Huawei mit über 100 Läufern zusammengearbeitet, um umfangreiche Langzeittests durchzuführen, und dabei eine Genauigkeitsrate von über 97 % bei der Vorhersage von Rennergebnissen erzielt. Huawei hat außerdem ein hochmodernes maschinelles Lernmodell zur Ermüdungsbewertung entwickelt, das Läufern ein wissenschaftlich fundiertes Training ermöglicht. Diese Grundlage macht die Partnerschaft mit der Marathonlegende Eliud Kipchoge so erfolgreich. Sein Engagement für wissenschaftliches Training und seine beispiellose praktische Erfahrung ergänzen die technologischen Stärken von Huawei perfekt und schaffen eine echte Synergie zwischen Spitzensport und innovativer Technologie.

Diese Zusammenarbeit geht über die reine Markenpräsenz hinaus. Huawei wird voraussichtlich die fachlichen Erkenntnisse von Eliud Kipchoge und dem dsm-firmenich Running Team nutzen, um die Kernbedürfnisse von Weltklasseathleten während ihres anspruchsvollsten Trainings und ihrer wichtigsten Wettkämpfe zu ermitteln. Für ein Team, das regelmäßig Weltrekorde aufstellt, ist eine Smartwatch ein unverzichtbares Hilfsmittel. Sie muss den höchsten Anforderungen des Spitzensports gerecht werden und wird unter realen Bedingungen strengen Tests unterzogen. Weltklasse-Läufer benötigen kompromisslose Präzision bei der Positionsbestimmung, um auch in anspruchsvollen Umgebungen wie städtischen Schluchten und komplexem Gelände stabile Strecken- und Tempodaten zu erhalten. Sie erfordern eine äußerst präzise physiologische Überwachung, um wichtige Messwerte wie Ruheherzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität (HRV), Schlafqualität und Trainingsbelastung zu erfassen. Diese Daten liefern wichtige Informationen für Anpassungen der Trainings- und Rennstrategien. Weitere wichtige Aspekte sind die Akkulaufzeit für Langstreckenwettkämpfe, der Komfort bei hochintensiven Belastungen und die wissenschaftlich fundierten Algorithmen. Die durch diese Zusammenarbeit gewonnenen Erkenntnisse werden maßgeblich zur Verfeinerung der Algorithmen von Huawei und zur Verbesserung der Smartwatch-Funktionalität beitragen, um letztendlich Produkte zu entwickeln, die besser für professionelle Szenarien geeignet sind.

Die neuen Smartwatches von Huawei werden mit Spannung erwartet, da sie Erkenntnisse von Elite-Läufern integrieren und sowohl hinsichtlich der Datengenauigkeit als auch der Anpassungsfähigkeit an die reale Welt innovativ sein sollen. Ob es darum geht, den hohen Anforderungen von Elite-Läufern gerecht zu werden oder Fitnessbegeisterten zu ermöglichen, das volle Potenzial wissenschaftlich fundierten Trainings auszuschöpfen – diese bahnbrechende Zusammenarbeit wird die Branche neu definieren. Die daraus resultierenden Produktinnovationen und ihre globale Wirkung werden sicherlich Läufer und Branchenbeobachter weltweit begeistern.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874456/The_dsm_firmenich_Running_Team.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2874458/Eliud_Kipchoge.jpg