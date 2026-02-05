Huawei налаживает партнерство с командой Элиуда Кипчоге для раскрытия новых возможностей в спорте

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 5 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- 5 января 2026 года компания Huawei объявила о революционном партнерстве в качестве официального технологического партнера команды по бегу dsm-firmenich, в которой состоит икона марафонов Элиуд Кипчоге (Eliud Kipchoge). Сотрудничество направлено на распространение культуры бега во всем мире и привлечение большего числа людей к занятиям этим видом спорта. Межотраслевой альянс уже вызвал значительный ажиотаж одновременно в мире технологий и в мире спорта, подстегнув широко распространившиеся догадки о стратегических шагах компании Huawei в секторе здравоохранения и фитнеса.

The dsm-firmenich Running Team Eliud Kipchoge

За последнее десятилетие компания Huawei зарекомендовала себя как лидер в отрасли здоровья и фитнеса, предлагая широкий ассортимент продукции. Браслет HUAWEI Band и часы WATCH FIT Series разработаны для повседневного контроля самочувствия, а часы WATCH D Series устанавливают новые стандарты в области расширенного мониторинга состояния здоровья. Часы WATCH Series, в которых сочетаются расширенные интеллектуальные функции и профессиональные функции управления здоровьем, укрепляют репутацию Huawei в качестве инновационного производителя. Часы WATCH GT и WATCH Ultimate Series спроектированы для напряженных видов спорта, таких как лыжный спорт, дайвинг, велоспорт и бег по пересеченной местности. Только в сфере бега компания Huawei провела работу с более чем 100 бегунами в рамках обширного долгосрочного испытания, достигнув уровня точности более 97 % в прогнозировании результатов забега. Компания Huawei также разработала передовую модель машинного обучения для оценки усталости, которая дает возможность бегунам тренироваться, опираясь на научный подход. Именно этот фундамент обеспечивает такую высокую эффективность партнерства с легендой марафонов Элиудом Кипчоге. Его преданность научному подходу к тренировкам и непревзойденный практический опыт прекрасно дополняют технологические возможности Huawei, создавая истинную синергию между спортом высших достижений и передовыми инновациями.

Это сотрудничество выходит за рамки обычной рекламы бренда. Huawei, вероятно, будет использовать профессиональные знания и идеи Элиуда Кипчоге и команды по бегу dsm-firmenich, чтобы изучить основные потребности спортсменов мирового класса в процессе их наиболее напряженных тренировок и важных соревнований. Для команды, которая стабильно устанавливает мировые рекорды, умные часы являются незаменимым инструментом. Они должны отвечать самым высоким стандартам спорта высоких достижений, подвергаясь жестким испытаниям в реальных условиях. Бегунам мирового класса необходима бескомпромиссная точность позиционирования для получения стабильных данных о маршруте и темпе даже в сложных условиях, таких как городские колодцы и трудный рельеф местности. Им нужен сверхвысокоточный физиологический мониторинг для сбора критических показателей, таких как частота сердечных сокращений в состоянии покоя, вариабельность сердечного ритма (ВСР), качество сна и тренировочная нагрузка — данные, которые дают информацию о критически важных корректировках в стратегиях тренировок и забегов. Ключевыми соображениями также является время автономной работы для забегов на длинные дистанции, комфорт во время высокоинтенсивных занятий и научно обоснованные алгоритмы. Аналитическая информация, полученная в рамках этого сотрудничества, сыграет важную роль в совершенствовании алгоритмов Huawei и расширении функциональности умных часов, что в конечном итоге позволит создать изделия, лучше подходящие для профессиональных сценариев использования.

Новых умных часов Huawei ожидают с большим нетерпением, потому что в них будут интегрированы идеи лучших бегунов и внедрены инновации в области точности данных и адаптивности к реальным условиям. Это революционное сотрудничество может коренным образом изменить ситуацию в отрасли, будь то удовлетворение строгих требований чемпионов по бегу или расширение возможностей любителей повседневного фитнеса для полного раскрытия потенциала научно обоснованных тренировок. Полученные в результате инновационные изделия и их глобальное влияние обязательно очаруют бегунов и наблюдающих за отраслью во всем мире.

