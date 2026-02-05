Huawei s'associe à l'équipe de course à pied d'Eliud Kipchoge pour offrir de nouvelles possibilités dans cette discipline

SHENZHEN, Chine, 5 février 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 janvier 2026, Huawei a annoncé un partenariat révolutionnaire en tant que collaborateur technologique officiel de l'équipe de course à pied dsm-firmenich, à laquelle appartient la légende du marathon Eliud Kipchoge. Cette collaboration a pour objectif la promotion de la course à pied à l'échelle mondiale pour inciter un plus grand nombre de personnes à pratiquer ce sport. L'alliance intersectorielle a déjà engendré un vif intérêt dans le monde de la technologie et du sport et a suscité de nombreuses spéculations sur les intentions stratégiques de Huawei dans le secteur de la santé et de la remise en forme.

The dsm-firmenich Running Team Eliud Kipchoge

Au cours des dix dernières années, Huawei est devenu un leader dans le secteur de la santé et de la remise en forme, avec une gamme variée de produits. Les gammes HUAWEI Band et WATCH FIT sont conçues pour le bien-être au quotidien, tandis que la gamme WATCH D établit de nouvelles références en matière de surveillance avancée de la santé. La gamme WATCH, qui associe des fonctions intelligentes avancées à une gestion professionnelle de la santé, renforce la réputation de Huawei en matière d'innovation. Les gammes WATCH GT et WATCH Ultimate sont conçues pour les sports exigeants tels que le ski, la plongée, le cyclisme et la course en sentier. Dans le seul domaine de la course à pied, Huawei a collaboré avec plus de 100 coureurs pour mener des tests approfondis à long terme, obtenant une précision supérieure à 97 % dans la prédiction des résultats des courses. Huawei a également développé un modèle d'apprentissage automatique inédit pour l'évaluation de la fatigue, permettant aux coureurs de s'entraîner de manière scientifique. C'est cette base qui rend le partenariat avec la légende du marathon Eliud Kipchoge si important. Son dévouement à la formation scientifique et son expérience inégalée complètent parfaitement les atouts technologiques de Huawei, créant ainsi une véritable synergie entre le sport de haut niveau et l'innovation de pointe.

Cette collaboration va au-delà de la simple publicité de marque. Huawei utilisera également les connaissances professionnelles d'Eliud Kipchoge et de l'équipe de course à pied dsm-firmenich pour identifier les besoins essentiels des athlètes de classe mondiale lors de leurs entraînements les plus exigeants et au cours des compétitions les plus prestigieuses. Pour une équipe qui établit régulièrement des records du monde, une montre intelligente est un outil irremplaçable. Cette montre doit respecter les normes les plus strictes du sport d'élite, en subissant des tests rigoureux dans des conditions réelles. Les coureurs de niveau international exigent une précision de positionnement irréfutable, pour des données de parcours et de vitesse stables, même dans des environnements difficiles tels que les canyons urbains et les terrains complexes. Ils ont besoin d'une surveillance physiologique très précise pour mesurer des paramètres essentiels tels que la fréquence cardiaque au repos, la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), la qualité du sommeil et la charge d'entraînement, autant de données qui permettent d'apporter des ajustements essentiels aux stratégies d'entraînement et de course. D'autres considérations essentielles sont l'autonomie de la batterie pour les compétitions de longue durée, le confort pendant les efforts de haute intensité et des algorithmes scientifiquement éprouvés. Les informations obtenues grâce à cette collaboration permettront d'affiner les algorithmes de Huawei et d'améliorer les fonctionnalités des montres intelligentes, afin de créer des produits mieux adaptés au contexte professionnel.

Les prochaines montres intelligentes de Huawei sont très attendues, car elles intégreront des informations sur les coureurs d'élite et des innovations en matière de précision des données et d'adaptabilité au monde réel. Qu'il s'agisse de répondre aux exigences rigoureuses des coureurs d'élite ou de permettre aux amateurs de fitness de tous les jours de profiter de tout le potentiel de l'entraînement scientifique, cette collaboration révolutionnaire va redéfinir le paysage de l'industrie. Les innovations de produits qui en résultent et leur impact mondial vont captiver les coureurs et les observateurs de l'industrie dans le monde entier.

