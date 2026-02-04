Huawei Berkolaborasi dengan Tim Lari Eliud Kipchoge, Hadirkan Berbagai Potensi Baru dalam Dunia Olahraga

Dalam satu dekade terakhir, Huawei telah memperkuat posisinya sebagai pemimpin di industri kesehatan dan kebugaran melalui portofolio produk yang beragam. Seri HUAWEI Band dan WATCH FIT dirancang untuk mendukung kesehatan sehari-hari, sedangkan WATCH D Series menetapkan standar baru dalam fitur pemantauan kesehatan mutakhir. WATCH Series, memadukan fitur teknologi cerdas dan canggih dengan manajemen kesehatan profesional, semakin mengukuhkan reputasi Huawei sebagai inovator. Sementara, WATCH GT Series dan WATCH Ultimate Series dikembangkan untuk aktivitas olahraga yang lebih menantang seperti ski, menyelam, bersepeda, dan lari lintas alam. Di cabang olahraga lari, Huawei telah bekerja sama dengan lebih dari 100 atlet lari untuk menguji produknya dalam jangka panjang secara ekstensif. Dari hasil pengujian ini, tingkat akurasi produk Huawei tercatat lebih dari 97% dalam memprediksi hasil lomba. Huawei juga mengembangkan model machine learning mutakhir untuk menilai tingkat kelelahan atlet lari sehingga mereka dapat berlatih secara lebih ilmiah. Dengan fondasi tersebut, kolaborasi Huawei dengan legenda maraton Eliud Kipchoge semakin menarik. Dedikasi Kipchoge terhadap metode latihan berbasiskan sains, serta pengalaman luasnya melengkapi keunggulan teknologi Huawei, serta menciptakan sinergi nyata antara olahraga elite dan inovasi mutakhir.

Kolaborasi ini tak hanya terjalin untuk brand exposure. Huawei akan memanfaatkan keahlian profesional Eliud Kipchoge dan dsm-firmenich Running Team untuk mempelajari kebutuhan utama atlet kelas dunia, baik saat menjalani latihan yang paling intens maupun kompetisi dengan tekanan tertinggi. Bagi tim yang kerap mencetak rekor dunia, jam tangan pintar merupakan perangkat esensial yang harus memenuhi standar tertinggi olahraga elite dan melalui pengujian ketat di kondisi nyata. Pelari kelas dunia menuntut sistem penentuan posisi (positioning) yang sangat presisi untuk memastikan data rute lari dan menjaga kecepatan tetap stabil, bahkan di lingkungan menantang seperti kawasan perkotaan dengan gedung tinggi atau medan yang kompleks. Para atlet juga membutuhkan pemantauan fisiologis berpresisi tinggi untuk merekam metrik penting, seperti detak jantung istirahat, variabilitas detak jantung (HRV), kualitas tidur, dan beban latihan. Data tersebut menjadi dasar penyesuaian krusial dalam strategi latihan dan kompetisi. Selain itu, daya tahan baterai untuk kompetisi jarak jauh, kenyamanan saat aktivitas intensitas tinggi, serta algoritma yang teruji secara ilmiah juga menjadi faktor-faktor penting. Kolaborasi tersebut berperan besar dalam penyempurnaan algoritma Huawei dan peningkatan fungsi jam tangan pintar. Dengan demikian, produk Huawei semakin sesuai untuk kebutuhan profesional.

Jam tangan pintar terbaru Huawei kini sangat dinantikan, sebab mengintegrasikan keahlian dan pengalaman atlet elite, serta menghadirkan inovasi dalam akurasi data dan kemampuan adaptasi di kondisi nyata. Untuk memenuhi tuntutan pelari profesional atau membantu pengguna menjaga kebugaran sehari-hari agar memaksimalkan metode latihan berbasiskan sains, kolaborasi yang penuh terobosan ini segera mengubah lanskap industri. Inovasi produk yang dihasilkan serta dampak globalnya akan menarik perhatian atlet lari dan pengamat industri di seluruh dunia.

SOURCE HUAWEI