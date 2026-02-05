Huawei se asocia con el equipo de corredores de Eliud Kipchoge para abrir nuevas posibilidades en el deporte

SHENZHEN, China, 5 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de enero de 2026, Huawei anunció una alianza revolucionaria como colaborador tecnológico oficial del equipo de corredores de dsm-firmenich, al que pertenece el icono del maratón Eliud Kipchoge. La colaboración tiene como objetivo promover la cultura del running en todo el mundo e inspirar a más personas a practicar este deporte. La alianza intersectorial ya ha generado un gran revuelo tanto en el mundo de la tecnología como en el del deporte, lo que ha desatado una amplia especulación sobre los movimientos estratégicos de Huawei en el sector de la salud y el fitness.

Durante la última década, Huawei se ha consolidado como líder en el sector de la salud y el fitness, con una amplia variedad de productos. Las series HUAWEI Band y WATCH FIT están diseñadas para el bienestar diario, mientras que la serie WATCH D establece nuevos estándares en el control avanzado de la salud. La serie WATCH, que combina funciones inteligentes avanzadas con una gestión profesional de la salud, consolida la reputación de Huawei en materia de innovación. Las series WATCH GT y WATCH Ultimate están diseñadas para deportes exigentes como el esquí, el buceo, el ciclismo y el trail running. Solo en el ámbito del running, Huawei ha colaborado con más de 100 corredores para realizar pruebas exhaustivas a largo plazo, con lo que logró una tasa de precisión superior al 97 % en la predicción de los resultados de las carreras. Huawei también ha desarrollado un modelo de aprendizaje automático de vanguardia para evaluar la fatiga, lo que permite a los corredores entrenar de forma científica. Es esta base la que hace que la colaboración con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge sea tan poderosa. Su dedicación a la formación científica y su incomparable experiencia práctica complementan a la perfección las fortalezas tecnológicas de Huawei, lo que crea una verdadera sinergia entre el deporte de élite y la innovación de vanguardia.

Esta colaboración va más allá de la mera exposición de la marca. Es probable que Huawei aproveche los conocimientos profesionales de Eliud Kipchoge y del equipo de corredores de dsm-firmenich para conocer las necesidades básicas de los atletas de talla mundial durante sus entrenamientos más exigentes y sus competiciones más importantes. Para un equipo que bate récords mundiales constantemente, un reloj inteligente es una herramienta esencial. Debe cumplir con los más altos estándares del deporte de élite y someterse a rigurosas pruebas en condiciones del mundo real. Los corredores de primer nivel exigen una precisión absoluta en el posicionamiento, para obtener datos estables sobre la ruta y el ritmo, incluso en entornos desafiantes, como cañones urbanos y terrenos complejos. Requieren un monitoreo fisiológico de altísima precisión para capturar métricas fundamentales como la frecuencia cardíaca en reposo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), la calidad del sueño y la carga de entrenamiento, datos que permiten realizar cambios importantes en las estrategias de entrenamiento y carrera. Otras consideraciones clave son la duración de la batería para competiciones de larga distancia, la comodidad durante esfuerzos de alta intensidad y los algoritmos sólidos desde un punto de vista científico. Los conocimientos generados mediante esta colaboración serán fundamentales para perfeccionar los algoritmos de Huawei y mejorar la funcionalidad de los relojes inteligentes, lo que en última instancia permitirá crear productos más adecuados para entornos profesionales.

Los próximos relojes inteligentes de Huawei son muy esperados, ya que están diseñados para integrar los conocimientos de corredores de élite e innovar tanto en la precisión de los datos como en la adaptabilidad al mundo real. Ya sea para satisfacer las rigurosas exigencias de los corredores de élite o para empoderar a los entusiastas del fitness cotidiano para que desbloqueen todo el potencial del entrenamiento basado en la ciencia, esta innovadora colaboración está preparada para redefinir el panorama del sector. Las innovaciones de producto resultantes y su impacto mundial cautivarán sin duda a los corredores y observadores del sector de todo el mundo.

