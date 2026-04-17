: CGTNكيف تعزز التبادلات الثقافية الصداقة الصينية-الفيتنامية

بكين، 17 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- نشرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN) مقالاً يتناول سبل تعزيز الصين وفيتنام الروابط الشعبية عبر التبادلات الثقافية والفنية، والصداقة بين الشعبين، والسياحة.

زارت بنغ لي يوان، زوجة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني شي جين بينغ، ونغو فونغ لي، زوجة الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي والرئيس الفيتنامي تو لام، المركز الوطني الصيني للفنون المسرحية (NCPA) في بكين يوم الأربعاء.

تفقدت بنغ لي يوان ونغو فونغ لي دار الأوبرا، وساحة الإبداع في الواقع الافتراضي، واستوديو التسجيل، واطلعتا على جهود المركز في دعم الإبداع الفني، وتقديم الخدمات الثقافية، وتنظيم التبادلات الثقافية الدولية. خلال الجولة، شاهدتا تدريبات على عرض دراما راقصة عن المجموعات القومية الصينية، وجلسة تسجيل للكورال، وتوقفتا من وقت إلى آخر لتبادل الآراء.

وقالت بنغ إن جبالاً وأنهاراً تربط بين الصين وفيتنام، ويتقاسم البلدان ثقافة متقاربة، ويتمتع شعباهما بتفاهم متبادل وصداقة. وأعربت عن أملها في أن يعزز الفنانون والمؤسسات الثقافية في البلدين التبادلات والتعاون عبر وسائل متنوعة، بما يعمّق الصداقة بين البلدين ويرسخ أواصر المودة بين شعبيهما.

التبادلات الثقافية تعزز التفاهم المتبادل

احتفالاً بالذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وفيتنام، وبمناسبة عام التبادلات الشعبية بين الصين وفيتنام، زارت فيتنام في أغسطس الماضي فرقة فنية بعنوان «الصين الملونة»، نظمتها لجنة الشؤون القومية، لتقديم عروض وإجراء تبادلات ثقافية.

وقدمت الفرقة عرضين في هانوي، شملت رقصات ومقطوعات موسيقية وأغاني، وجسدت بصورة حية قصص الصداقة التقليدية العريقة بين البلدين.

حضر العرض نحو 1,500 شخص. أشاد الجانب الفيتنامي كثيراً بتنظيم العرض والتحضير له، فضلاً عن الأداء المتميز للفنانين.

في السنوات الأخيرة، تزايد أيضاً الطلب في فيتنام على المهنيين المتقنين للغة الصينية.

وقال Qin Yonghua، المدير الصيني لمعهد كونفوشيوس في جامعة هانوي، الذي أُسس بالاشتراك بين جامعة هانوي وجامعة قوانغشي للمعلمين: «على مدى العقد الماضي، درّب معهد كونفوشيوس أكثر من 30,000 طالب، في حين استقطبت أنشطة مثل معارض أزياء هانفو، والألعاب التقليدية، وبرامج التدريب المهني أكثر من 100,000 مشارك في فيتنام».

وأضاف Qin أن الطلب على الكفاءات المتقنة للغة الصينية في فيتنام ارتفع بشكل كبير مع تعمق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وفيتنام.

شهدت السياحة المتبادلة بين الصين وفيتنام نمواً مطرداً، ما عزز التفاهم المتبادل بين الشعبين.

تُظهر بيانات المحطة العامة لتفتيش الهجرة في قوانغشي أنه منذ بداية هذا العام، تم تسجيل ما مجموعه 4.753 مليون رحلة وافدة ومغادرة عبر الحدود بين الصين وفيتنام، بزيادة 20.6% على أساس سنوي.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html