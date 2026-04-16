CGTN: Giao lưu văn hóa vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung

BẮC KINH, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- CGTN đã đăng tải bài viết về cách Việt Nam và Trung Quốc thúc đẩy giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động trao đổi văn hóa và nghệ thuật, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và du lịch.

Bà Bành Lệ Viên, phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, và bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm, đã cùng thăm Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Quốc gia Trung Quốc (NCPA) tại Bắc Kinh hôm thứ Tư.

Hai Phu nhân đã tham quan nhà hát opera, không gian sáng tạo thực tế ảo và phòng thu âm, tìm hiểu về những nỗ lực của NCPA trong việc hỗ trợ sáng tạo nghệ thuật, phục vụ các hoạt động văn hóa và thực hiện giao lưu văn hóa quốc tế. Trong chuyến tham quan, họ đã theo dõi buổi tập luyện của một vở múa kịch dân tộc Trung Quốc và một buổi thu âm hợp xướng, thỉnh thoảng dừng lại để trao đổi ý kiến.

Bà Bành nhấn mạnh rằng Trung Quốc và Việt Nam có quan hệ gắn bó núi liền núi, sông liền sông, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, và nhân dân hai nước có sự hiểu biết lẫn nhau cùng tình hữu nghị bền chặt. Bà bày tỏ hy vọng rằng các cơ quan văn hóa và nghệ sĩ hai nước sẽ tăng cường giao lưu và hợp tác bằng nhiều hình thức nhằm làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Giao lưu văn hóa thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam và Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc - Việt Nam, một đoàn nghệ thuật với chủ đề "Trung Quốc đa sắc màu", do Ủy ban Dân tộc Nhà nước Trung Quốc tổ chức, đã đến thăm Việt Nam biểu diễn và giao lưu văn hóa vào tháng 8 năm ngoái.

Đoàn đã tổ chức hai buổi biểu diễn tại Hà Nội, trình diễn các tiết mục múa, hòa tấu nhạc cụ và các bài hát, tái hiện sinh động câu chuyện về tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Khoảng 1.500 khán giả đã theo dõi buổi biểu diễn. Phía Việt Nam đánh giá cao công tác tổ chức và dàn dựng biểu diễn cũng như các tiết mục biểu diễn tinh tế của các nghệ sĩ.

Trong những năm gần đây, nhu cầu về nguồn nhân lực thành thạo tiếng Trung tại Việt Nam cũng gia tăng.

"Trong thập kỷ qua, Viện Khổng Tử đã đào tạo hơn 30.000 học viên, trong khi các hoạt động như triển lãm Hán phục, trò chơi truyền thống và các chương trình đào tạo nghề đã thu hút hơn 100.000 lượt người tham gia tại Việt Nam", Giám đốc phía Trung Quốc của Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội, đơn vị do Trường Đại học Hà Nội và Đại học Sư phạm Quảng Tây đồng thành lập, Qin Yonghua cho biết.

Ông Qin cũng cho biết, cùng với việc hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc - Việt Nam ngày càng sâu sắc, nhu cầu đối với nguồn nhân lực thành thạo tiếng Trung tại Việt Nam đã tăng mạnh.

Du lịch hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định, qua đó góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Theo dữ liệu từ Tổng trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây cho thấy từ đầu năm nay, tổng cộng 4,753 triệu lượt xuất nhập cảnh qua lại giữa Trung Quốc và Việt Nam đã được ghi nhận, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước.

SOURCE CGTN