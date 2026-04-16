CGTN: Ako kultúrne výmeny podporujú čínsko-vietnamské priateľstvo
Apr 16, 2026, 19:01 ET
PEKING, 17. apríla 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publikovala článok o tom, ako Čína a Vietnam podporujú medziľudské vzťahy prostredníctvom kultúrnych a umeleckých výmen, priateľstva medzi svojimi národmi a cestovného ruchu.
Peng Liyuan, manželka generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, a Ngo Phuong Ly, manželka generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu a vietnamského prezidenta To Lama, navštívili v stredu Čínske národné centrum múzických umení (NCPA) v Pekingu.
Peng Liyuan a Ngo Phuong Ly navštívili operu, kreatívny priestor virtuálnej reality a nahrávacie štúdio, kde sa dozvedeli o úsilí NCPA v oblasti podpory umeleckej tvorby, poskytovania kultúrnych služieb a realizácie medzinárodných kultúrnych výmen. Počas prehliadky sledovali skúšky čínskej etnickej tanečnej drámy a nahrávanie zboru, pričom sa z času na čas zastavili, aby si vymenili názory.
Peng Liyuan poznamenala, že Čínu a Vietnam spájajú hory a rieky, zdieľajú podobné kultúry a ich ľudia sa tešia vzájomnému porozumeniu a priateľstvu. Vyjadrila nádej, že kultúrne inštitúcie a umelci oboch krajín posilnia výmeny a spoluprácu rôznymi prostriedkami s cieľom prehĺbiť priateľstvo medzi oboma krajinami a pestovať putá dobrej vôle medzi ich národmi.
Kultúrne výmeny posilňujú vzájomné porozumenie
Pri príležitosti osláv 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Vietnamom a Roka medziľudských výmen medzi Čínou a Vietnamom navštívil v auguste minulého roka Vietnam umelecký súbor s témou „Farebná Čína", ktorý zorganizovala Národná komisia pre etnické záležitosti, aby sa zúčastnil vystúpení a kultúrnych výmen.
Súbor uviedol v Hanoji dve predstavenia, v ktorých predviedol tance, inštrumentálnu hudbu a piesne, ktoré živo rozprávali príbehy o dlhotrvajúcom tradičnom priateľstve medzi oboma krajinami.
Predstavenie sledovalo približne 1 500 ľudí. Vietnamská strana vysoko ocenila organizáciu a prípravu produkcie, ako aj vynikajúce výkony umelcov.
V posledných rokoch vo Vietname rastie aj dopyt po odborníkoch ovládajúcich čínštinu.
„Za posledné desaťročie Konfuciov inštitút vyškolil viac ako 30 000 študentov a aktivity ako výstavy Hanfu, tradičné hry a programy odborného vzdelávania prilákali do Vietnamu viac ako 100 000 účastníkov," povedal Qin Yonghua, čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu na Hanojskej univerzite, ktorý spoločne založili Hanojská univerzita a Guangxi Normal University.
S prehlbujúcou sa hospodárskou a obchodnou spoluprácou medzi Čínou a Vietnamom prudko vzrástol dopyt po talentovaných čínskych pracovníkoch vo Vietname, poznamenal Qin.
Obojsmerný cestovný ruch medzi Čínou a Vietnamom si udržiava stabilný rast a posilňuje vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.
Údaje z Hlavnej imigračnej inšpekčnej stanice v Kuang-si ukazujú, že od začiatku tohto roka bolo zaznamenaných celkovo 4,753 milióna cezhraničných ciest medzi Čínou a Vietnamom, čo predstavuje medziročný nárast o 20,6 %.
