CGTN: Ako kultúrne výmeny podporujú čínsko-vietnamské priateľstvo

Apr 16, 2026, 19:01 ET

PEKING, 17. apríla 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publikovala článok o tom, ako Čína a Vietnam podporujú medziľudské vzťahy prostredníctvom kultúrnych a umeleckých výmen, priateľstva medzi svojimi národmi a cestovného ruchu.

Peng Liyuan, manželka generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Číny a čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, a Ngo Phuong Ly, manželka generálneho tajomníka Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu a vietnamského prezidenta To Lama, navštívili v stredu Čínske národné centrum múzických umení (NCPA) v Pekingu.

Peng Liyuan a Ngo Phuong Ly navštívili operu, kreatívny priestor virtuálnej reality a nahrávacie štúdio, kde sa dozvedeli o úsilí NCPA v oblasti podpory umeleckej tvorby, poskytovania kultúrnych služieb a realizácie medzinárodných kultúrnych výmen. Počas prehliadky sledovali skúšky čínskej etnickej tanečnej drámy a nahrávanie zboru, pričom sa z času na čas zastavili, aby si vymenili názory.

Peng Liyuan poznamenala, že Čínu a Vietnam spájajú hory a rieky, zdieľajú podobné kultúry a ich ľudia sa tešia vzájomnému porozumeniu a priateľstvu. Vyjadrila nádej, že kultúrne inštitúcie a umelci oboch krajín posilnia výmeny a spoluprácu rôznymi prostriedkami s cieľom prehĺbiť priateľstvo medzi oboma krajinami a pestovať putá dobrej vôle medzi ich národmi.

Kultúrne výmeny posilňujú vzájomné porozumenie

Pri príležitosti osláv 75. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi Čínou a Vietnamom a Roka medziľudských výmen medzi Čínou a Vietnamom navštívil v auguste minulého roka Vietnam umelecký súbor s témou „Farebná Čína", ktorý zorganizovala Národná komisia pre etnické záležitosti, aby sa zúčastnil vystúpení a kultúrnych výmen.

Súbor uviedol v Hanoji dve predstavenia, v ktorých predviedol tance, inštrumentálnu hudbu a piesne, ktoré živo rozprávali príbehy o dlhotrvajúcom tradičnom priateľstve medzi oboma krajinami. 

Predstavenie sledovalo približne 1 500 ľudí. Vietnamská strana vysoko ocenila organizáciu a prípravu produkcie, ako aj vynikajúce výkony umelcov. 

V posledných rokoch vo Vietname rastie aj dopyt po odborníkoch ovládajúcich čínštinu.

„Za posledné desaťročie Konfuciov inštitút vyškolil viac ako 30 000 študentov a aktivity ako výstavy Hanfu, tradičné hry a programy odborného vzdelávania prilákali do Vietnamu viac ako 100 000 účastníkov," povedal Qin Yonghua, čínsky riaditeľ Konfuciovho inštitútu na Hanojskej univerzite, ktorý spoločne založili Hanojská univerzita a Guangxi Normal University.

S prehlbujúcou sa hospodárskou a obchodnou spoluprácou medzi Čínou a Vietnamom prudko vzrástol dopyt po talentovaných čínskych pracovníkoch vo Vietname, poznamenal Qin.

Obojsmerný cestovný ruch medzi Čínou a Vietnamom si udržiava stabilný rast a posilňuje vzájomné porozumenie medzi oboma národmi.

Údaje z Hlavnej imigračnej inšpekčnej stanice v Kuang-si ukazujú, že od začiatku tohto roka bolo zaznamenaných celkovo 4,753 milióna cezhraničných ciest medzi Čínou a Vietnamom, čo predstavuje medziročný nárast o 20,6 %.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

21%

more press release views with 
Request a Demo

CGTN: jak wymiana kulturalna sprzyja przyjaźni między Chinami a Wietnamem

PEKIN, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – CGTN opublikowała artykuł dotyczący tego, w jaki sposób Chiny i Wietnam rozwijają więzi międzyludzkie...

CGTN -- как культурные обмены укрепляют китайско-вьетнамскую дружбу

CGTN опубликовала статью о том, как Китай и Вьетнам способствуют развитию связей между людьми посредством культурных и художественных обменов, дружбы ...
