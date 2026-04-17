CGTN: Cómo los intercambios culturales promueven la amistad entre China y Vietnam

BEIJING, 17 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- CGTN publicó un artículo sobre cómo China y Vietnam promueven los vínculos entre sus gentes a través de intercambios culturales y artísticos, la amistad entre sus pueblos y el turismo.

Peng Liyuan, esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y Xi Jinping, presidente de China, junto con Ngo Phuong Ly, esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y To Lam, presidente de Vietnam, visitaron el miércoles el Centro Nacional de Artes Escénicas (NCPA, por sus siglas en inglés) del gigante asiático en Beijing.

Peng y Ngo Phuong Ly visitaron la ópera, el espacio creativo de realidad virtual y el estudio de grabación, y conocieron las iniciativas del NCPA para apoyar la creación artística, ofrecer servicios culturales y realizar intercambios culturales internacionales. Durante el recorrido, asistieron a los ensayos de danza dramática étnica de China y a las sesiones de grabación del coro, y realizaron pausas ocasionales para intercambiar opiniones.

Peng señaló que China y Vietnam están unidas por montañas y ríos, comparten culturas similares y sus pueblos disfrutan de una amistad y entendimiento mutuo. Expresó su deseo de que las instituciones culturales y los artistas de ambas naciones consolidaran los intercambios y la cooperación a través de distintos medios en aras de fortalecer la amistad entre ambos países y fomentar los lazos de buena voluntad entre sus pueblos.

Los intercambios culturales promueven el entendimiento mutuo

Para celebrar el 75.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Vietnam, así como el Año de los intercambios culturales entre los pueblos de ambas naciones, la compañía artística "Colorful China", organizada por la Comisión Nacional de Asuntos Étnicos, visitó Vietnam el pasado mes de agosto para realizar presentaciones e intercambios culturales.

La compañía realizó dos presentaciones en Hanoi, que incluyeron danzas, música instrumental y temas musicales que recrearon detalladamente historias de la amistad tradicional y duradera entre ambas naciones.

Alrededor de 1.500 personas fueron testigos de la presentación. La parte vietnamita elogió enormemente la organización y la preparación de la producción, así como las exquisitas interpretaciones de los artistas.

En los últimos años, también ha crecido en Vietnam la demanda de profesionales competentes en el idioma chino.

"Durante la última década, el Instituto Confucio ha formado a más de 30.000 estudiantes, mientras que actividades como las exposiciones de Hanfu, los juegos tradicionales y los programas de formación vocacional han atraído a más de 100.000 participantes en Vietnam", comentó Qin Yonghua, director chino del Instituto Confucio en la Universidad de Hanói, establecido de manera conjunta por la Universidad de Hanói y la Universidad Normal de Guangxi.

Según señaló Qin, con la profundización de la cooperación económica y comercial entre China y Vietnam, la demanda de talentos con competencia lingüística en el idioma chino ha aumentado en Vietnam.

El turismo bilateral entre China y Vietnam ha mantenido un crecimiento sostenido, lo que ha favorecido el entendimiento mutuo entre ambos pueblos.

Según datos de la Estación General de Inspección Migratoria de Guangxi, desde inicios de este año se han registrado un total de 4,753 millones de viajes transfronterizos entre China y Vietnam, lo que representa un incremento interanual del 20,6 %.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

FUENTE CGTN