CGTN: Jak kulturní výměny posilují čínsko-vietnamské přátelství

News provided by

Apr 16, 2026, 10:08 ET

PEKING, 16. dubna 2026 /PRNewswire/ -- Čínská státní televizní stanice CGTN zveřejnila článek o tom, jak Čína a Vietnam posilují mezilidské vztahy prostřednictvím kulturních a uměleckých výměn, přátelství mezi oběma národy a cestovního ruchu.

Pcheng Li-jüan, manželka generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, a Ngo Phuong Ly, manželka generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu a vietnamského prezidenta To Lama, navštívily ve středu v Pekingu Čínské národní centrum múzických umění (NCPA).

Pcheng a Ngo Phuong Ly navštívily operní dům, kreativní prostor pro virtuální realitu a nahrávací studio, kde se seznámily s úsilím NCPA v oblasti podpory umělecké tvorby, poskytování kulturních služeb a provádění mezinárodních kulturních výměn. Během prohlídky sledovaly zkoušky čínského etnického tanečního dramatu a nahrávání sboru, přičemž se čas od času zastavovaly, aby sdílely názory.

Pcheng poznamenala, že Čínu a Vietnam spojují hory a řeky, mají podobnou kulturu a jejich obyvatelé si navzájem rozumějí a přátelí se. Vyjádřila naději, že kulturní instituce a umělci obou zemí posílí výměnu a spolupráci různými způsoby, aby prohloubili přátelství mezi oběma zeměmi a posílili pouta dobré vůle mezi jejich obyvateli.

Kulturní výměny posilují vzájemné porozumění

U příležitosti 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Čínou a Vietnamem a v rámci Čínsko-vietnamského roku mezilidských výměn navštívil Vietnam loni v srpnu umělecký soubor s názvem „Barevná Čína", organizovaný Národní komisí pro národnostní záležitosti, aby zde uspořádal představení a kulturní výměny.

Soubor uvedl v Hanoji dvě představení, v nichž prostřednictvím tanců, instrumentální hudby a písní živě vyprávěl příběhy o dlouholetém tradičním přátelství mezi oběma zeměmi.

Představení zhlédlo přibližně 1500 diváků. Vietnamská strana vysoce ocenila organizaci a přípravu inscenace i vynikající výkony umělců.

V posledních letech roste ve Vietnamu také poptávka po odbornících ovládajících čínštinu.

„Za posledních deset let Konfuciův institut vyškolil více než 30.000 studentů, zatímco aktivity jako výstavy tradičních oděvů hanfu, tradiční hry a programy odborného vzdělávání přilákaly ve Vietnamu přes 100.000 účastníků," uvedl Čchin Jung-chua, čínský ředitel Konfuciova institutu na Hanojské univerzitě, který byl založen společně Hanojskou univerzitou a Pedagogickou vysokou školou v Kuang-si.

Čchin poznamenal, že s prohlubující se hospodářskou a obchodní spoluprací mezi Čínou a Vietnamem prudce vzrostla poptávka po pracovnících s dobrou znalostí čínštiny ve Vietnamu.

Oboustranný cestovní ruch mezi Čínou a Vietnamem si udržuje stabilní růst, což přispívá ke vzájemnému porozumění mezi oběma národy.

Údaje z Generální stanice imigrační kontroly v Kuang-si ukazují, že od začátku tohoto roku bylo zaznamenáno celkem 4,753 milionu přeshraničních cest mezi Čínou a Vietnamem, což představuje meziroční nárůst o 20,6 %.

https://news.cgtn.com/news/2026-04-15/How-China-Vietnam-promote-peoples-friendship-via-cultural-exchanges-1MmTGo9Tz6E/p.html

21%

more press release views with 
Request a Demo

More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Multimedia & Internet

Multimedia & Internet

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Art

Art

News Releases in Similar Topics