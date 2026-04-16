CGTN: jak wymiana kulturalna sprzyja przyjaźni między Chinami a Wietnamem

PEKIN, 16 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ – CGTN opublikowała artykuł dotyczący tego, w jaki sposób Chiny i Wietnam rozwijają więzi międzyludzkie poprzez wymianę kulturalną i artystyczną, przyjaźń między narodami i turystykę.

Peng Liyuan, małżonka sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz prezydenta Chin Xi Jinping, oraz Ngo Phuong Ly, małżonka sekretarza generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Wietnamu oraz prezydenta Wietnamu To Lam, odwiedziły w środę Krajowe Centrum Sztuk Widowiskowych (NCPA) w Pekinie.

Peng oraz Ngo Phuong Ly zwiedziły gmach opery, przestrzeń twórczą rzeczywistości wirtualnej oraz studio nagrań, zapoznając się z działaniami NCPA w zakresie wspierania twórczości artystycznej, świadczenia usług kulturalnych oraz prowadzenia międzynarodowej wymiany kulturalnej. Podczas wizyty obejrzały próby chińskiego widowiska tanecznego opartego na tradycji etnicznej oraz sesję nagraniową chóru, zatrzymując się od czasu do czasu, aby wymienić opinie.

Peng zauważyła, że Chiny i Wietnam są połączone górami i rzekami, mają podobne kultury, a ich narody łączy wzajemne zrozumienie i przyjaźń. Wyraziła nadzieję, że instytucje kulturalne i artyści obu krajów będą wzmacniać wymianę i współpracę różnymi środkami, aby pogłębiać przyjaźń między państwami i rozwijać więzi życzliwości między ich społeczeństwami.

Wymiana kulturalna sprzyja wzajemnemu zrozumieniu

Z okazji 75. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Chinami a Wietnamem oraz Roku Wymiany Międzyludzkiej Chiny-Wietnam w sierpniu ubiegłego roku zespół artystyczny „Colorful China", zorganizowany przez National Ethnic Affairs Commission, odwiedził Wietnam w celu realizacji występów i wymiany kulturalnej.

Zespół odbył dwa występy w Hanoi, prezentując tańce, muzykę instrumentalną i pieśni, które w barwny sposób opowiadały o długotrwałej tradycyjnej przyjaźni między oboma krajami.

Występy obejrzało około 1500 osób. Strona wietnamska wysoko oceniła organizację i przygotowanie wydarzenia, a także znakomity poziom artystyczny wykonawców.

W ostatnich latach w Wietnamie rośnie również zapotrzebowanie na specjalistów posługujących się językiem chińskim.

„W ciągu ostatniej dekady Instytut Konfucjusza wykształcił ponad 30 000 studentów, natomiast działania takie jak wystawy Hanfu, tradycyjne gry i programy szkolenia zawodowego przyciągnęły ponad 100 000 uczestników w Wietnamie" - powiedział Qin Yonghua, chiński dyrektor Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie w Hanoi, utworzonego wspólnie przez Uniwersytet w Hanoi i Guangxi Normal University.

Wraz z pogłębianiem współpracy gospodarczej i handlowej między Chinami a Wietnamem zapotrzebowanie na pracowników posługujących się biegle językiem chińskim w Wietnamie znacząco wzrosło - zaznaczył Qin.

Turystyka dwukierunkowa między Chinami a Wietnamem utrzymuje stabilny wzrost, sprzyjając wzajemnemu zrozumieniu między społeczeństwami obu krajów.

Z danych Stacji Generalnej Kontroli Imigracyjnej Guangxi wynika, że od początku bieżącego roku odnotowano łącznie 4,753 mln podróży transgranicznych między Chinami a Wietnamem, co oznacza wzrost o 20,6% w skali rok do roku.

