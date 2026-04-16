CGTN : comment les échanges culturels favorisent l'amitié entre la Chine et le Viêt Nam

PÉKIN, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- CGTN a publié un article sur la façon dont la Chine et le Viêt Nam promeuvent les liens entre les peuples à travers les échanges culturels et artistiques, l'amitié entre leurs peuples et le tourisme.

Peng Liyuan, épouse du secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping, et Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du comité central du Parti communiste vietnamien et président vietnamien To Lam, ont visité mercredi le Centre national des arts du spectacle de Chine (NCPA) de Pékin.

Peng Liyuan et Ngo Phuong Ly ont visité l'opéra, l'espace de création en réalité virtuelle et le studio d'enregistrement, et se sont familiarisés avec les efforts déployés par le NCPA pour encourager la création artistique, proposer des services culturels et organiser des échanges culturels internationaux. Au cours de la visite, elles ont assisté aux répétitions d'un spectacle de danse ethnique chinoise et à l'enregistrement d'une chorale, s'arrêtant de temps à autre pour échanger leurs points de vue.

Mme Liyuan a souligné que la Chine et le Viêt Nam sont reliés par des montagnes et des rivières, partagent des cultures similaires et que leurs peuples manifestent une compréhension et une amitié mutuelles. Elle a exprimé l'espoir que les institutions culturelles et les artistes des deux pays renforceront les échanges et la coopération par divers moyens en vue d'approfondir l'amitié entre les deux pays et pour entretenir les liens de bonne volonté entre leurs peuples.

Les échanges culturels renforcent la compréhension mutuelle

Pour célébrer le 75ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Viêt Nam et l'Année des échanges humanistes Viêt Nam –Chine, une troupe artistique sur le thème « Chine colorée », organisée par la Commission nationale des affaires ethniques, s'est rendue au Viêt Nam pour des spectacles et des échanges culturels en août dernier.

La troupe a donné deux représentations à Hanoi, présentant des danses, de la musique instrumentale et des chansons qui célèbrent avec effusion l'histoire de l'amitié traditionnelle de longue date entre les deux pays.

Environ 1 500 personnes ont assisté à la représentation. La partie vietnamienne a salué l'organisation et la préparation de la production ainsi que les prestations remarquables des artistes.

Ces dernières années, la demande de professionnels sinophones a également augmenté au Viêt Nam.

« Au cours de la dernière décennie, l'Institut Confucius a formé plus de 30 000 étudiants, tandis que des activités telles que des expositions de Hanfu, des jeux traditionnels et des programmes de formation professionnelle ont attiré plus de 100 000 participants au Viêt Nam », a déclaré Qin Yonghua, directeur chinois de l'Institut Confucius de l'université de Hanoi, créé conjointement par l'université de Hanoi et l'université normale de Guangxi.

Avec le renforcement de la coopération économique et commerciale entre la Chine et le Viêt Nam, la demande de talents chinois au Viêt Nam s'est accrue, a noté M. Yonghua.

Le tourisme bilatéral entre la Chine et le Viêt Nam est en croissance constante et renforce la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Les données de la station générale d'inspection de l'immigration du Guangxi montrent que depuis le début de cette année, un total de 4,753 millions de voyages transfrontaliers entre la Chine et le Viêt Nam ont été enregistrés, soit une augmentation de 20,6 % par rapport à l'année précédente.

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