CGTN: Bagaimana pertukaran budaya memupuk persahabatan China-Vietnam

BEIJING, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- CGTN menerbitkan sebuah artikel mengenai bagaimana China dan Vietnam mempromosikan hubungan antara rakyat melalui pertukaran budaya dan seni, persahabatan antara rakyat serta pelancongan.

Peng Liyuan, isteri kepada Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China merangkap Presiden Cina Xi Jinping, dan Ngo Phuong Ly, isteri kepada Setiausaha Agung Jawatankuasa Pusat Parti Komunis Vietnam merangkap Presiden Vietnam To Lam, melawat Pusat Seni Persembahan Nasional China (NCPA) di Beijing pada Rabu.

Peng dan Ngo Phuong Ly melawat dewan opera, ruang kreatif realiti maya serta studio rakaman, sambil mempelajari usaha NCPA dalam menyokong penciptaan seni, menyediakan perkhidmatan budaya dan melaksanakan pertukaran budaya antarabangsa. Sepanjang lawatan, mereka menyaksikan latihan drama tarian etnik Cina dan sesi rakaman koir, sambil sesekali berhenti untuk bertukar pandangan.

Peng menyatakan bahawa China dan Vietnam dihubungkan oleh gunung dan sungai, berkongsi budaya yang serupa, serta rakyat kedua-dua negara menikmati persefahaman dan persahabatan yang erat. Beliau menyuarakan harapan agar institusi budaya dan penggiat seni dari kedua-dua negara dapat memperkukuh pertukaran dan kerjasama melalui pelbagai cara untuk memperdalam persahabatan antara dua negara ini serta memupuk hubungan baik antara rakyat.

Pertukaran budaya memperkukuh persefahaman bersama

Bagi meraikan ulang tahun ke-75 hubungan diplomatik antara China dan Vietnam serta Tahun Pertukaran Antara Rakyat China-Vietnam, sebuah kumpulan seni bertemakan "Colorful China", yang dianjurkan oleh Suruhanjaya Hal Ehwal Etnik Nasional, telah melawat Vietnam untuk persembahan dan pertukaran budaya pada Ogos lalu.

Kumpulan tersebut mengadakan dua persembahan di Hanoi, menampilkan tarian, muzik instrumental dan lagu yang menggambarkan kisah persahabatan tradisional yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara.

Kira-kira 1,500 orang menyaksikan persembahan tersebut. Pihak Vietnam memberikan pujian tinggi terhadap penganjuran dan persiapan produksi serta persembahan para artis yang berkualiti tinggi.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, permintaan terhadap tenaga profesional yang mahir dalam bahasa Cina juga semakin meningkat di Vietnam.

"Sepanjang dekad lalu, Confucius Institute telah melatih lebih 30,000 pelajar, manakala aktiviti seperti pameran Hanfu, permainan tradisional dan program latihan vokasional telah menarik lebih 100,000 peserta di Vietnam," kata Qin Yonghua, Pengarah Cina Confucius Institute di Universiti Hanoi, yang ditubuhkan bersama oleh Universiti Hanoi dan Universiti Guangxi Normal.

Seiring pendalaman kerjasama ekonomi dan perdagangan antara China dan Vietnam, permintaan terhadap bakat yang mahir dalam bahasa Cina di Vietnam terus meningkat, tambah Qin.

Pelancongan dua hala antara China dan Vietnam juga mengekalkan pertumbuhan stabil, sekali gus meningkatkan persefahaman antara rakyat kedua-dua negara.

Data daripada Stesen Am Pemeriksaan Imigresen Guangxi menunjukkan bahawa sejak awal tahun ini, sebanyak 4.753 juta perjalanan rentas sempadan antara China dan Vietnam telah direkodkan, meningkat 20.6% tahun ke tahun.

