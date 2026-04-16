CGTN: การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมส่งเสริมมิตรภาพจีน-เวียดนาม
16 Apr, 2026, 11:48 CST
ปักกิ่ง, 16 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- CGTN เผยแพร่บทความเกี่ยวกับวิธีที่จีนและเวียดนามส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปะ มิตรภาพระหว่างกัน รวมทั้งการท่องเที่ยว
Peng Liyuan ภริยาเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานาธิบดี Xi Jinping รวมถึง Ngo Phuong Ly ภริยาเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม พร้อมด้วยประธานาธิบดี To Lam เยี่ยมชมศูนย์ศิลปะการแสดงแห่งชาติของจีน (NCPA) ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
Peng และ Ngo Phuong Ly เยี่ยมชมโรงละครโอเปร่า พื้นที่สร้างสรรค์เสมือนจริง ตลอดจนสตูดิโอบันทึกเสียง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความพยายามของ NCPA ในการสนับสนุนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ การให้บริการทางวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างการเยือน พวกเขาได้ชมการซ้อมละครรำพื้นเมืองจีน อีกทั้งการบันทึกเสียงประสาน โดยมีการหยุดพักเป็นระยะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
Peng ปรารภว่าจีนและเวียดนามเชื่อมต่อกันด้วยภูเขาและแม่น้ำ มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งประชาชนของทั้งสองประเทศยังมีความเข้าใจและความเป็นมิตรซึ่งกันและกัน เธอแสดงความหวังว่าสถาบันทางวัฒนธรรมและศิลปินของทั้งสองชาติจะเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อกระชับมิตรภาพระหว่างกัน ตลอดจนบ่มเพาะสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมช่วยเสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเวียดนาม รวมถึงปีแห่งการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนจีน-เวียดนาม คณะศิลปะการแสดงภายใต้ธีม "Colorful China" ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์แห่งชาติ ได้เดินทางเยือนเวียดนามเพื่อทำการแสดงและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
คณะดังกล่าวจัดการแสดงสองรอบในกรุงฮานอย โดยนำเสนอการเต้นรำ ดนตรีบรรเลง รวมถึงบทเพลงซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของมิตรภาพอันยาวนานระหว่างสองประเทศได้อย่างชัดเจน
ฝ่ายเวียดนามชื่นชมการจัดการและการเตรียมการผลิต ตลอดจนการแสดงอันยอดเยี่ยมของศิลปินเป็นอย่างมาก ท่ามกลางผู้ชมประมาณ 1,500 ชีวิต
อนึ่ง ความต้องการบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาจีนในเวียดนามก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน
"สถาบันขงจื๊อฝึกอบรมนักเรียนกว่า 30,000 ชีวิตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ขณะที่กิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการ Hanfu เกมส์พื้นบ้าน และโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ ดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 100,000 คนในเวียดนาม" Qin Yonghua ผู้อำนวยการชาวจีนของสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยฮานอย ซึ่งก่อตั้งร่วมกับมหาวิทยาลัยครูกว่างซี กล่าว
Qin เพิ่มเติมว่า ด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างจีนและเวียดนาม ความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญภาษาจีนในเวียดนามจึงเพิ่มสูงขึ้น
การท่องเที่ยวระหว่างจีนและเวียดนามเติบโตอย่างต่อเนื่อง ช่วยส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ
ข้อมูลจากด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วไปของกว่างซีแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ต้นปีมีการเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างจีนและเวียดนามรวม 4.753 ล้านครั้ง เพิ่มขึ้น 20.6% เทียบรายปี
