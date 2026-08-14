Angelaligner تعتزم استئناف حكم قضائي صيني بشأن حل تقويم الأسنان القائم على خلع الضواحك، مؤكدةً أن الحكم لا يؤثر على عملائها

شانغهاي، 14 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت .Angelalign Technology Inc (6699.HK) ("Angel") http://www.angelaligner.com اليوم أنها ستستأنف الحكم الصادر عن محكمة جينان الشعبية المتوسطة (مدينة جينان، الصين)، بتاريخ 10 أغسطس في درجة التقاضي الأولى، والذي قضى بإلزام الشركات التابعة لـ Angel في الصين بالتوقف عن استخدام نظام masterForce لمحاكاة الميكانيكا الحيوية ونظام ATreat للتشخيص والتصميم الرقميَين في إعداد حلول A7 و A7 Speed لتقويم الأسنان التي تتطلب خلع الضواحك.

يقتصر نطاق هذا الحكم الابتدائي على الصين، كما أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ومن ثمّ لم يترتب عليه أي تأثير على عملاء الشركة أو مرضاها. وسيدخل حكم المحكمة حيز التنفيذ في حال عدم نجاح استئناف Angel.

وتؤكد Angel ثقتها في أن حل A7 لتقويم الأسنان القائم على خلع الضواحك لا ينتهك أي براءة اختراع سارية المفعول. وقد حسمت الشركة لصالحها عدة نزاعات بشأن براءات الاختراع في مواجهة المدّعي أمام محاكم واختصاصات قضائية مختلفة حول العالم، كما تؤكد التزامها الراسخ بدعم المنافسة العادلة في سوق أجهزة تقويم الأسنان والماسحات الضوئية.

قال Fox Hu، الرئيس التنفيذي لشركة Angel: "يقتصر نطاق حكم المحكمة على الصين، وحتى داخل الصين، لا يترتب عليه في الوقت الراهن أي تأثير مباشر على عملائنا". "نشعر بتفاؤل كبير إزاء تنامي دعم أطباء تقويم الأسنان لحلولنا الاحترافية في مختلف أنحاء العالم. نحن على ثقة بقدرتنا على كسب هذا الاستئناف المرفوع ضد منافسنا، لا سيما أننا سبق أن حسمنا لصالحنا سلسلة من القضايا المماثلة".

في 12 مايو 2026، أصدرت الدائرة المحلية للمحكمة الموحدة للبراءات في دوسلدورف (ألمانيا) حكمًا تمهيديًا رفضت فيه صراحةً طلب المدّعي إصدار أمر قضائي مؤقت يُلزم شركة Angel بالتوقف عن استخدام حل A7 لتقويم الأسنان القائم على خلع الضواحك. ولم يطعن المدّعي في هذا الحكم، الذي أصبح الآن نهائيًا. وتنتمي براءة الاختراع الأوروبية محل النزاع وبراءة الاختراع الصينية محل النزاع في قضية جينان إلى العائلة نفسها من براءات الاختراع.

وفي 26 يونيو 2026، أصدرت محكمة تشنغتشو الشعبية المتوسطة في الصين حكمين ابتدائيين في نزاعين أقامهما المدّعي ضد Angel بشأن التعدي على براءات الاختراع، وقضت في كليهما برفض جميع مطالبات المدّعي. وقد استأنف المدّعي الحكمين الصادرين في القضيتين.

وتحرص Angel على احترام حقوق الملكية الفكرية، ولديها سجل حافل بالابتكار يمتد لأكثر من 20 عامًا منذ تأسيسها. ويرى نخبة من أبرز أطباء تقويم الأسنان في العالم، بمن فيهم أطباء يعملون لدى شركات منافسة، أن Angel تتبوأ مكانة رائدة في علاج حالات تقويم الأسنان المعقدة. بل إن بعض منافسينا يسيرون على خطانا، ومن ذلك تبنّيهم حلولًا مماثلة لـ angelButton™ ونظام A6 لتقديم الفك السفلي.

تتمتع Angel بقيمة سوقية تبلغ ملياري دولار، وربحية قوية، ومركز مالي متين، إلى جانب فريق عالمي من المتخصصين الذين يضعون اهتمامهم بالمرضى وعملائهم في صميم عملهم. ويُمكّن ذلك Angel من أن تكون شريكًا قويًا وموثوقًا لأطباء تقويم الأسنان على المدى الطويل، بما يدعم تحقيق نتائج علاجية استثنائية.

وتندرج القضية المنظورة في الصين ضمن دعوى قضائية لا تزال قيد النظر، أقامتها شركة .Align Technology Inc (ALGN) ("المدّعي") ضد Angel، وتدّعي فيها الشركة وقوع تعدٍّ على براءات اختراع، وهو ما تنفيه Angel. للحصول على معلومات إضافية، يُرجى زيارة: https://www.angelaligner.com/legal-proceedings/

نبذة عن .Angelalign Technology Inc

تأسست شركة .Angelalign Technology Inc (HK:6699) (Angel Aligner) عام 2003، وتحتفي اليوم بأكثر من مليوني ابتسامة حول العالم، وتقدم منتجات وخدمات متطورة في مجال تقويم الأسنان الشفاف، مدعومة بالتقنيات الرقمية لتلبية احتياجات أطباء الأسنان والمرضى في مختلف أنحاء العالم. ويجسّد محفظة الشركة المبتكرة — التي تشمل نظام KiD لتقويم الأسنان الشفاف، وangelButton، ونظام A6 لتقديم الفك السفلي، وangelHook، ومنصة iOrtho™ للتخطيط الرقمي — أكثر من 23 عامًا من الابتكار في مجال الرعاية السريرية، وترسّخ رسالتها المتمثلة في تمكين أطباء تقويم الأسنان ومرضاهم من التعامل مع الحالات المعقدة بثقة وتحقيق نتائج علاجية متميزة. وأُدرجت Angelalign في بورصة هونغ كونغ عام 2021، ثم أطلقت في عام 2023 استراتيجيتها للتوسع العالمي، وأصبحت منتجاتها وخدماتها اليوم متاحة في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم. دخلت Angel Aligner سوق أمريكا الشمالية قبل ثلاث سنوات، وتشهد منذ ذلك الحين توسعًا سريعًا، من أبرز محطاته إنشاء منشأة تصنيع جديدة في الولايات المتحدة تمتد على مساحة 52,000 قدم مربع. تعرّف على المزيد من المعلومات على www.angelaligner.com

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