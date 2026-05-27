Casio تطلق ساعة MR-G المستوحاة من ظاهرة "إصبع الموت الجليدي" القطبية

ساعة الغوص الخاصة بالذكرى السنوية الثلاثين MR-G FROGMAN تتميز بمقاومة المياه باعتماد ISO حتى عمق 200 متر

طوكيو, 27 مايو 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كاسيو كمبيوتر كو ليمتد" (Casio Computer Co., Ltd.) عن إصدار ساعة جديدة من طراز MR-G، ضمن خطها الرائد G-SHOCK المعروف بمتانته ومقاومته للصدمات. يستمد طراز MRG-BF1000EB الجديد الإلهام من "إصبع الموت الجليدي"، وهي ظاهرة طبيعية غير عادية تتشكل فيها أعمدة من الجليد تحت سطح البحار القطبية.

يجمع خط MR-G FROGMAN لساعات الغوص المقاومة للصدمات متكاملة الإمكانيات بين التكنولوجيا المتقدمة والحرفية اليابانية المتميزة لتقديم أعلى مستوى من الأداء الذي يطلبه الغواصون.

يأخذ طراز MRG-BF1000EB الجديد الجليد "إصبع الموت الجليدي، أو العمود الجليدي الملحي، كموضوع لتصميمه. تتشكل هذه الأعمدة النادرة من الجليد النامية إلى أسفل بشكل طبيعي تحت سطح المحيط في مياه البحر الباردة لحد التجمد في المناطق القطبية.

يتميز التصميم الخارجي للإطار، المصنوع من COBARION ، وهي سبيكة تقارب أربعة أضعاف صلابة التيتانيوم النقي ، بمظهر خارجي منحوت بدقة في جوانب مقطوعة يدويًا تحت إشراف كبير القطع والتلميع "كازوهيتو كوماتسو". تم إبراز الدوامة المثيرة للاهتمام المشكّلة من الأسطح الدقيقة المقطوعة الجوانب مع "طلاء القوس الأيوني" الأزرق المقاوم للخدش، مما يستحضر الشكل الغامض الشبيه بالدوامة لظاهرة "إصبع الموت الجليدي".

تم وضع المسمارين الأماميين ، اللذان يُبرِزان عدم التناظر المميز لتصميم FROGMAN ، كل منهما مع ياقوت (كريستال) أزرق مزروع في المختبر ، في قطع رائع مستدير من 57 وجهًا يلمع بالرفاهية.

تم نقش شخصية ضفدع الغوص FROGMAN الشهيرة على الجزء الخلفي من الهيكل، إلى جانب "MR-G 30TH" للاحتفال بالذكرى السنوية الثلاثين لخط MR-G ورقم تسلسل فريد يشهد على أن الساعة هي واحدة من طبعة محدودة من 800 قطعة فقط في جميع أنحاء العالم.

تأتي الساعة مع خيارين من السوارات القابلة للتبديل لتكملة جميع المناسبات؛ هما سوار Dura-Soft Band الذي تقاوم تغير اللون، والأوساخ، والشيخوخة ، وسوار من التيتانيوم بلمعان معدني قوي. يتم تقديم الساعة، والسوار القابل للتبديل، وأداة تركيب الإطار في صندوق مصمم خصيصًا تم تطويره بالتعاون مع علامة الأمتعة اليابانية الراقية Proteca ، مما يكمل حزمة استثنائية تناسب نموذج تذكاري بهذه الحصرية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2982900/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2982899/image2.jpg