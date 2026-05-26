Casio lance le MR-G inspiré par le phénomène des brinicles polaires

Nouvelle montre de plongée MR-G FROGMAN spéciale 30ème anniversaire offrant une étanchéité ISO en plongée de 200 mètres

TOKYO, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé la sortie d'un nouveau produit de la gamme MR-G, le fleuron de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. Le nouveau MRG-BF1000EB s'inspire de la brinicle, un phénomène naturel extraordinaire dans lequel des colonnes de glace se forment sous la surface des océans polaires.

La ligne MR-G FROGMAN de montres de plongée à part entière, résistantes aux chocs, associe une technologie de pointe et un savoir-faire japonais de premier ordre pour offrir le plus haut niveau de performance exigé par les plongeurs.

La nouvelle MRG-BF1000EB est conçue sur le thème de la brinicle (ou stalactite de saumure). Ces rares stalactites se forment naturellement sous la surface des mers glaciales de la région polaire.

La lunette, fabriquée en COBARION, alliage environ quatre fois plus dur que le titane pur, est méticuleusement finie en facettes taillées à la main sous la supervision du maître artisan de la taille et du polissage, Kazuhito Komatsu. La spirale intrigante des surfaces taillées à facettes est mise en valeur par un placage ionique à arc bleu (AIP) résistant aux rayures, évoquant la forme mystérieuse et tourbillonnante d'une brinicle.

Les deux vis frontales, qui accentuent l'asymétrie caractéristique du design FROGMAN, sont chacune serties d'un saphir bleu in vitro, dont la taille brillante ronde à 57 facettes brille de mille feux.

L'emblématique grenouille de plongée FROGMAN est gravée sur le fond du boîtier, ainsi que « MR-G 30TH » pour commémorer le 30e anniversaire de la ligne MR-G, et un numéro de série unique certifiant que la montre est en édition limitée avec seulement 800 unités produites dans le monde.

La montre est proposée avec deux bracelets interchangeables pour s'adapter à toutes les occasions : une bande Dura-Soft qui résiste à la décoloration, à la saleté et au vieillissement, et un bracelet en titane à l'éclat solide et métallique. La montre, le bracelet interchangeable et l'outil de montage du bracelet sont présentés dans un coffret spécialement conçu en collaboration avec la marque japonaise de bagages haut de gamme Proteca, complétant ainsi un emballage exceptionnel digne d'un modèle commémoratif exclusif.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982900/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982899/image2.jpg