Casio Lancar MR-G Berinspirasikan Fenomena Brinicle Kutub

Jam Penyelam MR-G FROGMAN Edisi Ulang Tahun Ke-30 dengan Ketahanan Air ISO 200m

TOKYO, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. mengumumkan pelancaran jam tangan MR-G baharu yang menyertai barisan utama jenama jam tahan hentakan G-SHOCK. Model baharu MRG-BF1000EB itu mendapat inspirasi daripada brinicle, fenomena alam luar biasa di mana tiang-tiang ais terbentuk di bawah permukaan laut kutub.

Barisan MR-G FROGMAN yang terdiri daripada jam penyelam tahan hentakan profesional menggabungkan teknologi termaju dan ketukangan premium Jepun untuk memberikan tahap prestasi tertinggi yang diperlukan penyelam.

MRG-BF1000EB baharu menampilkan tema reka bentuk berasaskan brinicle atau "brine icicle". Struktur ais yang jarang ditemui ini terbentuk secara semula jadi di bawah permukaan laut di kawasan kutub yang mempunyai air laut bersuhu sangat sejuk.

Bezel yang diperbuat daripada COBARION, aloi kira-kira empat kali lebih keras berbanding titanium tulen, disiapkan dengan teliti menggunakan permukaan berfaset potongan tangan di bawah penyeliaan pakar pemotongan dan penggilapan terkenal, Kazuhito Komatsu. Pusaran menarik pada permukaan potongan berfaset kompleks itu dipertingkatkan lagi dengan saduran ion arka biru (AIP) tahan calar, sekali gus membangkitkan imej bentuk brinicle yang misteri dan berputar.

Dua skru hadapan yang menyerlahkan asimetri tersendiri reka bentuk FROGMAN masing-masing dihiasi nilam biru buatan makmal dengan potongan berlian bulat 57-faset yang memancarkan kemewahan.

Karakter katak penyelam ikonik FROGMAN diukir pada bahagian belakang selongsong jam bersama tulisan "MR-G 30TH" bagi memperingati ulang tahun ke-30 barisan MR-G serta nombor siri unik yang mengesahkan jam tangan ini sebagai salah satu daripada hanya 800 unit edisi terhad di seluruh dunia.

Jam tangan ini didatangkan dengan dua pilihan tali boleh ditukar ganti untuk disesuaikan dengan pelbagai situasi: Dura-Soft Band yang tahan perubahan warna, kotoran dan penuaan, dan gelang titanium dengan kilauan logam yang kukuh. Jam tangan, gelang boleh tukar, dan alat pemasangan tali dipersembahkan dalam kotak rekaan khas yang dibangunkan melalui kerjasama dengan jenama bagasi premium Jepun, Proteca, sekali gus melengkapkan pakej eksklusif yang sesuai untuk model peringatan istimewa ini.

