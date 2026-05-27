카시오, 극지방 브리니클 현상에서 영감을 받은 MR-G 출시 예정

ISO 200m 방수 기능을 갖춘 MR-G FROGMAN 30주년 기념 다이버 워치

도쿄, 2026년 5월 27일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer Co., Ltd.)가 충격 방지 시계 브랜드 지샥(G-SHOCK)의 플래그십 라인에 추가되는 새로운 MR-G 타임피스 출시를 발표했다. 새로운 MRG-BF1000EB는 극지방 바다 표면 아래에서 얼음 기둥이 형성되는 놀라운 자연 현상인 브리니클에서 영감을 받았다.

MR-G FROGMAN 정통 충격 방지 다이버 워치 라인은 다이버들이 요구하는 최고 수준의 성능을 제공하기 위해 첨단 기술과 프리미엄 일본 장인 정신을 결합했다.

새로운 MRG-BF1000EB는 브리니클, 즉 염수 고드름을 디자인 테마로 삼았다. 이 희귀한 하향 얼음 기둥은 극지방의 얼어붙을 듯 차가운 바닷물 속 해양 표면 아래에서 자연적으로 형성된다.

순수 티타늄보다 약 4배 단단한 합금인 코바리온(COBARION)으로 만들어진 베젤은 커팅 및 연마 장인인 코마츠 카즈히토(Kazuhito Komatsu)의 감독하에 핸드컷 패싯으로 꼼꼼하게 마감되었다. 복잡한 패싯 컷 표면의 흥미로운 나선형은 스크래치 방지 블루 아크 이온 플레이팅(arc ion plating, AIP)으로 강조되어 브리니클의 신비롭고 소용돌이치는 형태를 연상시킨다.

프로그맨(FROGMAN) 디자인의 독특한 비대칭성을 강조하는 두 개의 전면 나사에는 각각 57면 라운드 브릴리언트 컷으로 럭셔리하게 빛나는 랩그로운 블루 사파이어가 세팅되어 있다.

상징적인 프로그맨 다이빙 개구리 캐릭터가 케이스 백에 새겨져 있으며, MR-G 라인의 30주년을 기념하는 'MR-G 30TH'와 전 세계 단 800개의 한정판 중 하나임을 인증하는 고유 일련번호도 함께 새겨져 있다.

이 타임피스는 변색, 오염 및 노화에 강한 듀라 소프트 밴드(Dura-Soft Band)와 견고하고 메탈릭한 광택을 가진 티타늄 브레이슬릿이라는, 모든 상황에 어울리는 두 가지의 교체 가능한 밴드 옵션과 함께 제공된다. 시계, 교체 가능한 브레이슬릿 및 밴드 장착 도구는 일본 고급 수하물 브랜드 프로테카(Proteca)와의 협업으로 개발된 특별 디자인 박스에 담겨 이처럼 특별한 기념 모델에 어울리는 탁월한 패키지를 완성한다.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD