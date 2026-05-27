卡西歐將發佈極地冰柱靈感主題MR-G腕表

新聞提供者

卡西歐計算機株式會社

27 5月, 2026, 09:00 CST

30週年紀念特別款MR-G FROGMAN潛水表，具備ISO 200米防水性能

東京2026年5月27日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)宣佈推出一款全新MR-G腕表，進一步擴充旗下G-SHOCK防震腕表旗艦產品線。此次新作型號為MRG-BF1000EB，設計靈感源自極地海域海面之下形成冰柱的奇特自然現象 -- 極地冰柱。

MR-G FROGMAN系列是成熟的全功能防震潛水表，融合前沿科技與日本精湛工藝，滿足潛水愛好者對頂級性能的要求。

MRG-BF1000EB
MRG-BF1000EB
MRG-BF1000EB
MRG-BF1000EB
MRG-BF1000EB MRG-BF1000EB

全新MRG-BF1000EB腕表以極地冰柱（又稱鹽水冰柱）為設計主題。這種罕見的冰柱於極地嚴寒海域的海面之下自然形成，呈向下延伸的柱狀形態。

表圈採用COBARION合金製成，其硬度約為純鈦的四倍。在專業切割與拋光工匠Kazuhito Komatsu的監督下，表圈經手工精雕切面打磨而成。錯落精緻的切面紋理搭配耐磨藍色電弧離子鍍塗層，勾勒出靈動螺旋質感，生動還原極地冰柱神秘旋繞的形態。

兩枚正面螺絲凸顯了FROGMAN設計獨特的不對稱感，每顆螺絲上各鑲嵌一顆人工培育藍寶石，採用57個刻面的圓形明亮式切割，閃耀著奢華光芒。

腕表表背鐫刻經典FROGMAN潛水蛙圖案，同時刻印「MR-G 30TH」（MR-G系列三十週年紀念）標識與專屬獨立編號，該款腕表全球限量發售800枚。

腕表配備兩款可替換表帶，適配各類穿搭場景：一條不易變色、耐髒抗老化的柔韌舒適表帶(Dura-Soft Band)，以及質感厚重、自帶金屬光澤的鈦金屬表帶。腕表本體、替換鈦金屬表帶與表帶拆裝工具，一同收納於卡西歐攜手日本高端箱包品牌Proteca聯合定制的專屬禮盒之中，全方位彰顯這款紀念典藏腕表的非凡格調。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社

來自同一來源

卡西歐將推出搭載心率監測與潮汐圖功能的G-SHOCK腕表

卡西歐將推出搭載心率監測與潮汐圖功能的G-SHOCK腕表

卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今日宣佈，旗下防震腕表品牌G-SHOCK的極限運動系列G-LIDE再添新作——GBX-H5600。這是G-LIDE系列首款配備心率監測功能的腕表。...
卡西歐宣布與職業滑板運動員堀米雄斗達成品牌大使合作

卡西歐宣布與職業滑板運動員堀米雄斗達成品牌大使合作

卡西歐計算機株式會社今日宣布，已與職業滑板運動員堀米雄斗(Yuto Horigome)達成品牌大使合作。通過此次合作，卡西歐將支持堀米雄斗的職業發展，並致力於在全球范圍內提升G-SHOCK抗震腕表品牌的認知度，擴大用戶群體。...
此來源更多新聞稿

探索

娛樂

娛樂

時尚

時尚

珠寶

珠寶

零售業

零售業

相關題材的新聞稿