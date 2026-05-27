卡西歐將發佈極地冰柱靈感主題MR-G腕表

全新MRG-BF1000EB腕表以極地冰柱（又稱鹽水冰柱）為設計主題。這種罕見的冰柱於極地嚴寒海域的海面之下自然形成，呈向下延伸的柱狀形態。

表圈採用COBARION合金製成，其硬度約為純鈦的四倍。在專業切割與拋光工匠Kazuhito Komatsu的監督下，表圈經手工精雕切面打磨而成。錯落精緻的切面紋理搭配耐磨藍色電弧離子鍍塗層，勾勒出靈動螺旋質感，生動還原極地冰柱神秘旋繞的形態。

兩枚正面螺絲凸顯了FROGMAN設計獨特的不對稱感，每顆螺絲上各鑲嵌一顆人工培育藍寶石，採用57個刻面的圓形明亮式切割，閃耀著奢華光芒。

腕表表背鐫刻經典FROGMAN潛水蛙圖案，同時刻印「MR-G 30TH」（MR-G系列三十週年紀念）標識與專屬獨立編號，該款腕表全球限量發售800枚。

腕表配備兩款可替換表帶，適配各類穿搭場景：一條不易變色、耐髒抗老化的柔韌舒適表帶(Dura-Soft Band)，以及質感厚重、自帶金屬光澤的鈦金屬表帶。腕表本體、替換鈦金屬表帶與表帶拆裝工具，一同收納於卡西歐攜手日本高端箱包品牌Proteca聯合定制的專屬禮盒之中，全方位彰顯這款紀念典藏腕表的非凡格調。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社