Casio تُطلق ساعة G-SHOCK جديدة مزودة بميزة مراقبة معدل ضربات القلب ووظائف رسم المد والجزر

ساعة G-LIDE المثالية للرياضات والمغامرات الخطرة

طوكيو، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة .Casio Computer Co., Ltd عن أحدث إضافاتها لسلسلة ساعات G-LIDE للرياضات الخطرة، والتي تُعد جزءًا من العلامة التجارية G-SHOCK للساعات المقاوِمة للصدمات. وتُعد الساعة الجديدة GBX-H5600 أول ساعة في سلسلة G-LIDE تأتي مزوَّدة بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب.

منذ إطلاقها في عام 1983، واصلت ساعات G-SHOCK التطور في الوظائف والبنية والتصميم، مع الحفاظ على مستوى ممتاز من مقاومة الصدمات. وقد أصبحت سلسلة ساعات G-LIDE، المصممة خصيصًا للرياضات الخطرة، شائعة جدًا بين الرياضيين وعشاق المغامرة. وتوفر هذه الساعات ميزات متعددة للأنشطة البحرية والرياضات المائية مثل ركوب الأمواج، بما في ذلك رسم بياني للمد والجزر يوضح مستويات المياه وبيانات القمر التي تشير إلى مراحل القمر.

استنادًا إلى الميزات الحالية للأنشطة البحرية، تأتي الساعة الجديدة GBX-H5600 مزوَّدة لأول مرة في سلسلة G-LIDE بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب. وقد صُممت الساعة لتلبية مجموعة واسعة من الأنشطة، بدءًا من الرياضات الخطرة مثل ركوب الأمواج وصولاً إلى التمارين اليومية الروتينية.

تتيح ساعة GBX-H5600 المزودة بمستشعر بصري لمعدل ضربات القلب وجهاز تسارع، مراقبة الحالة البدنية في الوقت الفعلي أثناء التمرين، وتتبع المسافة والسعرات الحرارية المحروقة وبيانات أخرى متعددة. وتشمل وظائف التدريب أربعة أنشطة رئيسية — الجري، والمشي، وتمارين الصالة الرياضية، والتدريب المتقطع — لدعم تمارين أكثر فعالية. كما يتم تحويل البيانات التي تجمعها المستشعرات إلى رؤى تدريبية مبنية على العلم باستخدام خوارزميات متطورة من شركة Polar Electro، الرائدة عالميًا في تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء للرياضة والصحة. ويمكن عرض النتائج بسهولة عبر تطبيق CASIO WATCHES على الهواتف الذكية، حيث توفر البيانات التفصيلية والرؤى معلومات تساعد المستخدمين على إدارة صحتهم وتحسين أدائهم الرياضي.

تتميز شاشة الساعة بتقنية الذاكرة في البكسل (MIP LCD) عالية الدقة، مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة وفي ظروف الهواء الطلق المختلفة، بغض النظر عن زاوية المشاهدة.

يأتي الإطار مصنوعًا من راتنج شفاف، ما يمنح الساعة تصميمًا شفافًا يكشف عن البنية الداخلية ويضفي مظهرًا نقيًا ومنعشًا يتناسب مع أجواء الشاطئ. كما أن المكونات الرئيسية من الراتنج في الإطار، والغلاف، والسوار مصنوعة من راتنج حيوي المصدر، وهو مادة تسهم في تقليل التأثير البيئي، لتقديم تصميم صديق للبيئة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2951810/GBX_H5600_2.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2951811/GBX_H5600_2_GBX_H5600_1.jpg