Casio Luncurkan Seri MR-G yang Terinspirasi Fenomena "Brinicle" di Laut Kutub

Seri MR-G FROGMAN dikenal sebagai jam tangan tangguh untuk aktivitas menyelam (diver's watches). Lebih lagi, seri jam tangan ini memadukan teknologi canggih dan teknik kreasi premium khas Jepang sehingga menghadirkan performa tinggi sesuai kebutuhan penyelam profesional.

MRG-BF1000EB mengusung tema desain brinicle atau brine icicle (es garam), fenomena alam langka berupa kolom es yang tumbuh di bawah permukaan laut bersuhu sangat dingin di wilayah kutub.

Komponen bezel jam tangan ini terbuat dari bahan COBARION, campuran logam yang empat kali lebih keras dari titanium murni. Komponen tersebut lalu diproses melalui teknik pemotongan manual di bawah pengawasan ahli pemotongan dan pemolesan asal Jepang, Kazuhito Komatsu. Pola spiral pada permukaan bezel diperkuat lapisan blue arc ion plating (AIP) tahan goresan yang menciptakan tampilan menyerupai pusaran brinicle di laut kutub.

Dua sekrup di bagian depan jam, ciri khas desain asimetris FROGMAN, dihiasi safir biru buatan laboratorium dengan 57 faset berbentuk bulat untuk menghadirkan kesan mewah.

Bagian belakang casing menampilkan karakter katak penyelam khas FROGMAN, serta tulisan "MR-G 30TH" yang memperingati hari jadi seri MR-G ke-30. Setiap unit juga memiliki nomor seri khusus, karena jam tangan ini diproduksi terbatas hanya 800 unit di seluruh dunia.

Jam tangan ini dilengkapi dua pilihan tali yang dapat diganti sesuai kebutuhan pengguna. Pilihan tersebut meliputi Dura-Soft Band yang tahan perubahan warna, kotoran, dan penuaan material, serta gelang titanium dengan tampilan metalik premium. Seluruh paket, termasuk jam tangan, tali tambahan, dan alat pemasangan tali, dikemas dalam kotak eksklusif hasil kolaborasi dengan merek koper premium asal Jepang, Proteca, guna menegaskan statusnya sebagai edisi eksklusif.

