Casio ra mắt MR-G lấy cảm hứng từ hiện tượng cột băng nước mặn vùng cực

Mẫu đồng hồ lặn MR-G FROGMAN phiên bản đặc biệt kỷ niệm 30 năm có khả năng chống nước ở độ sâu lên tới 200 m theo tiêu chuẩn ISO

TOKYO, ngày 27 tháng 05 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty TNHH Máy tính Casio hôm nay công bố ra mắt mẫu đồng hồ MR-G mới, bổ sung vào dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu đồng hồ chống sốc G-SHOCK. MRG-BF1000EB mới lấy cảm hứng từ brinicle, một hiện tượng tự nhiên phi thường trong đó các cột băng hình thành bên dưới bề mặt của các vùng biển cực.

Dòng đồng hồ lặn chống sốc MR-G kết hợp công nghệ tiên tiến và kỹ nghệ chế tác cao cấp của Nhật Bản để mang lại hiệu suất cao nhất cho hoạt động lặn.

Mẫu MRG-BF1000EB mới lấy cột băng nước mặn làm chủ đề thiết kế. Những cột băng mọc hướng xuống hiếm hoi này hình thành tự nhiên bên dưới bề mặt đại dương ở vùng nước biển lạnh như băng của các vùng cực.

Viền đồng hồ, được làm bằng COBARION, loại hợp kim cứng gấp khoảng bốn lần titan nguyên chất, được hoàn thiện tỉ mỉ ở các mặt cắt thủ công dưới sự giám sát của nghệ nhân cắt và đánh bóng bậc thầy Kazuhito Komatsu. Hình xoắn ốc đầy mê hoặc của các bề mặt cắt tinh xảo được làm nổi bật bằng lớp mạ ion hồ quang (AIP) màu xanh chống trầy, gợi lên hình ảnh dạng xoáy bí ẩn của cột băng nước mặn.

Hai ốc vít mặt trước, tôn lên tính bất đối xứng đặc trưng của thiết kế FROGMAN, mỗi chiếc được gắn một viên sapphire xanh nuôi cấy trong phòng thí nghiệm, với kiểu cắt tròn 57 mặt tạo hiệu ứng lấp lánh sang trọng.

Nhân vật ếch lặn FROGMAN mang tính biểu tượng được khắc ở mặt đáy đồng hồ, cùng dòng chữ "MR-G 30TH" để kỷ niệm 30 năm dòng MR-G và một số sê-ri độc bản, xác nhận đây là phiên bản giới hạn chỉ có 800 chiếc trên toàn thế giới.

Đồng hồ đi kèm hai tùy chọn dây đeo có thể thay thế để phù hợp nhiều hoàn cảnh sử dụng: Dây Dura-Soft có khả năng chống bạc màu, chống bám bẩn và lão hóa, cùng dây đeo titan với vẻ ngoài kim loại mạnh mẽ, sáng bóng. Đồng hồ, dây đeo có thể thay thế và dụng cụ lắp dây được đặt trong một hộp thiết kế đặc biệt, được phát triển hợp tác cùng thương hiệu vali cao cấp Nhật Bản Proteca, hoàn thiện một bộ sản phẩm đặc biệt xứng tầm với mẫu đồng hồ kỷ niệm độc quyền này.

