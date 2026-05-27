Casio เปิดตัว MR-G รุ่นใหม่ รังสรรค์ด้วยแรงบันดาลใจจากปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็งขั้วโลก
News provided byCASIO COMPUTER CO., LTD
27 May, 2026, 09:00 CST
ฉลองครบรอบ 30 ปี นาฬิกาดำน้ำระดับเรือธง MR-G FROGMAN จัดเต็มประสิทธิภาพกันน้ำลึก 200 เมตร ตามมาตรฐาน ISO
โตเกียว, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัวนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดในตระกูล MR-G ซึ่งเป็นไลน์ผลิตภัณฑ์ระดับเรือธงของแบรนด์นาฬิกาที่ขึ้นชื่อเรื่องการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอย่าง G-SHOCK โดยนาฬิการุ่นใหม่ในรหัส MRG-BF1000EB นี้ ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็ง (brinicle) ใต้ทะเลขั้วโลก ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก โดยเกิดจากการก่อตัวของเสาน้ำแข็งย้อยลงมาใต้พื้นผิวมหาสมุทรในแถบขั้วโลก
ไลน์ผลิตภัณฑ์ MR-G FROGMAN คือที่สุดแห่งนวัตกรรมนาฬิกาดำน้ำ พร้อมสมรรถนะการทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอย่างสมบูรณ์แบบ โดยได้หลอมรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับหัตถศิลป์ชั้นสูงระดับพรีเมียมแบบฉบับญี่ปุ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานขั้นสูงสุดตามที่นักดำน้ำระดับมืออาชีพต้องการ
สำหรับ MRG-BF1000EB รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ รังสรรค์ขึ้นตามแนวคิดการออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแท่งน้ำแข็งใต้ทะเล ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอันยากจะพบเห็น โดยแท่งน้ำแข็งนี้จะก่อตัวและค่อย ๆ ย้อยตัวลงสู่เบื้องล่างใต้ผิวมหาสมุทร ท่ามกลางกระแสน้ำอันเย็นยะเยือกของภูมิภาคขั้วโลก
โดดเด่นด้วยขอบตัวเรือนที่ผลิตจาก COBARION ซึ่งเป็นวัสดุอัลลอยที่แข็งแกร่งกว่าไทเทเนียมบริสุทธิ์ถึงประมาณ 4 เท่า โดยเจียระไนเหลี่ยมมุมอย่างพิถีพิถันด้วยมือ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของปรมาจารย์ด้านการตัดและขัดเงาอย่าง Kazuhito Komatsu พร้อมเพิ่มความเลอค่าให้กับโครงสร้างเกลียวอันซับซ้อนของพื้นผิวด้วยการชุบไอออนแบบอาร์ค (AIP) สีน้ำเงินที่มีคุณสมบัติทนทานต่อรอยขีดข่วน สะท้อนรูปลักษณ์อันหมุนวนลึกลับของปรากฏการณ์นิ้วน้ำแข็งได้อย่างไร้ที่ติ
ดีไซน์หน้าปัดโดดเด่นด้วยสกรูคู่หน้าอันเป็นเอกลักษณ์ ที่ช่วยเน้นย้ำความโฉบเฉี่ยวแบบไม่สมมาตรตามสไตล์ของ FROGMAN สกรูแต่ละตัวฝังด้วยบลูแซฟไฟร์สังเคราะห์ ผ่านกรรมวิธีการเจียระไนทรงกลม รวม 57 เหลี่ยม เปล่งประกายระยิบระยับสะท้อนความหรูหราอย่างมีระดับ
บริเวณฝาหลังตัวเรือนสลักลายคาแรกเตอร์กบดำน้ำอันเป็นสัญลักษณ์ของ FROGMAN พร้อมข้อความ "MR-G 30TH" เพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปีของไลน์ผลิตภัณฑ์ MR-G ตลอดจนหมายเลขซีเรียลนัมเบอร์ของแต่ละเรือน เพื่อการันตีความเอ็กซ์คลูซีฟในฐานะนาฬิการุ่นลิมิเต็ดเอดิชันที่มีจำหน่ายเพียง 800 เรือนทั่วโลก
นาฬิการุ่นนี้มาพร้อมกับสายนาฬิกา 2 รูปแบบที่สับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในทุกโอกาส ประกอบด้วย สาย Dura-Soft ที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการเปลี่ยนสี คราบสกปรก และความเสื่อมสภาพตามกาลเวลา และสายไทเทเนียมที่ให้ประกายเงางามสะท้อนความแข็งแกร่งสไตล์เมทัลลิก โดยตัวนาฬิกา สายสับเปลี่ยน และอุปกรณ์สำหรับถอดประกอบ จะมาในกล่องบรรจุภัณฑ์ดีไซน์พิเศษ ซึ่งได้รับการออกแบบร่วมกับแบรนด์กระเป๋าเดินทางระดับไฮเอนด์ของญี่ปุ่นอย่าง Proteca เพื่อเติมเต็มความเหนือระดับที่คู่ควรกับนาฬิกาสุดพิเศษนี้อย่างแท้จริง
