卡西歐將推出搭載心率監測與潮汐圖功能的G-SHOCK腕表
新聞提供者卡西歐計算機株式會社
23 4月, 2026, 09:00 CST
- G-LIDE系列新品，極限運動理想搭檔
東京2026年4月23日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今日宣佈，旗下防震腕表品牌G-SHOCK的極限運動系列G-LIDE再添新作——GBX-H5600。這是G-LIDE系列首款配備心率監測功能的腕表。
自1983年問世以來，G-SHOCK腕表始終保持卓越防震性能，並在功能、結構與設計上持續迭代升級。專為極限運動打造的G-LIDE系列廣受歡迎，為衝浪等海邊活動及水上運動提供了實用功能，包括顯示潮汐漲落的潮汐圖和月相數據。
全新GBX-H5600在傳承G-LIDE系列海邊運動功能的基礎上，首次集成心率監測模塊，可全方位支持從衝浪等極限運動到日常健身的各類活動。
GBX-H5600搭載光學心率傳感器和加速度傳感器，能夠實時監測運動過程中的身體狀態，同時可記錄運動距離、卡路里消耗等數據。這款腕表提供跑步、步行、健身房訓練及間歇訓練四種活動對應的訓練功能，助力高效健身。通過基於全球領先的可穿戴運動與健康科技企業Polar Electro的科學算法開發的系統，傳感器捕捉到的數據被轉化為訓練分析結果。用戶可以在CASIO WATCHES手機應用中輕鬆查看這些詳細數據與分析結果，從而更有效地管理健康狀況、提升運動表現。
GBX-H5600採用高清MIP（像素內存儲）液晶顯示屏，即使在陽光直射等戶外環境下，從任何角度均清晰可讀。
表圈採用半透明樹脂材質，呈現透視質感，展露出內部結構，賦予手錶清新利落的外觀，與海邊場景相得益彰。表圈、表殼及表帶等主要樹脂部件均使用了生物基樹脂，這種材料有助於減少環境影響，體現了注重環保的設計理念。
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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