卡西歐將推出搭載心率監測與潮汐圖功能的G-SHOCK腕表

全新GBX-H5600在傳承G-LIDE系列海邊運動功能的基礎上，首次集成心率監測模塊，可全方位支持從衝浪等極限運動到日常健身的各類活動。

GBX-H5600搭載光學心率傳感器和加速度傳感器，能夠實時監測運動過程中的身體狀態，同時可記錄運動距離、卡路里消耗等數據。這款腕表提供跑步、步行、健身房訓練及間歇訓練四種活動對應的訓練功能，助力高效健身。通過基於全球領先的可穿戴運動與健康科技企業Polar Electro的科學算法開發的系統，傳感器捕捉到的數據被轉化為訓練分析結果。用戶可以在CASIO WATCHES手機應用中輕鬆查看這些詳細數據與分析結果，從而更有效地管理健康狀況、提升運動表現。

GBX-H5600採用高清MIP（像素內存儲）液晶顯示屏，即使在陽光直射等戶外環境下，從任何角度均清晰可讀。

表圈採用半透明樹脂材質，呈現透視質感，展露出內部結構，賦予手錶清新利落的外觀，與海邊場景相得益彰。表圈、表殼及表帶等主要樹脂部件均使用了生物基樹脂，這種材料有助於減少環境影響，體現了注重環保的設計理念。

SOURCE 卡西歐計算機株式會社