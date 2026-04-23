Casio Luncurkan G-SHOCK yang Dilengkapi Fitur Pemantauan Detak Jantung dan Grafik Pasang Surut Laut

Sejak debutnya pada 1983, jam G-SHOCK terus berkembang dalam hal fitur, struktur, dan desain, sambil tetap mempertahankan daya tahan yang luar biasa terhadap benturan. G-LIDE yang dirancang untuk olahraga ekstrem, semakin populer dengan fitur yang mendukung aktivitas di tepi laut dan olahraga air seperti selancar, termasuk grafik pasang surut laut (tide graph) serta data fase bulan.

Selain mempertahankan sejumlah fitur yang telah ada untuk aktivitas di tepi laut, GBX-H5600 kini menghadirkan pemantauan detak jantung untuk pertama kalinya dalam lini G-LIDE. Jam tangan ini mendukung berbagai aktivitas, mulai dari olahraga ekstrem seperti selancar hingga latihan kebugaran sehari-hari.

Dilengkapi sensor optik detak jantung dan akselerometer, GBX-H5600 memantau kondisi fisik pengguna secara seketika (real-time) saat berolahraga, serta melacak jarak tempuh, kalori yang terbakar, dan berbagai data lain. Fitur latihan tersedia untuk empat jenis aktivitas—berlari, berjalan, berlatih di gym, dan latihan interval—sehingga mendukung efektivitas latihan. Data yang dikumpulkan oleh sensor diolah menjadi analisis latihan dengan algoritma berbasiskan sains dari Polar Electro, pemimpin global dalam teknologi wearable untuk olahraga dan kesehatan. Hasilnya mudah dilihat melalui aplikasi ponsel pintar CASIO WATCHES, menyajikan data dan analisis lengkap untuk membantu pengguna menjaga kesehatan dan meningkatkan performa.

Displai jam tangan GBX-H5600 menggunakan LCD memory-in-pixel (MIP) definisi tinggi, memberikan visibilitas yang jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung dan dalam berbagai kondisi luar ruang, dari berbagai sudut pandang.

Bagian bezel terbuat dari bahan resin transparan sehingga menciptakan desain tembus pandang yang memperlihatkan konstruksi internal, serta memberikan tampilan segar yang cocok untuk suasana pesisir. Komponen utama pada bezel, casing, dan tali jam memakai bahan resin hayati, material yang dapat mengurangi dampak lingkungan, serta menghadirkan desain yang lebih ramah lingkungan.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD