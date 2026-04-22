Casio lance la G-SHOCK avec des fonctions de mesure de la fréquence cardiaque et de graphique des marées

G-LIDE, une montre idéale pour les sports extrêmes

TOKYO, 23 avril 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd., a annoncé aujourd'hui la dernière déclinaison de sa gamme de montres G-LIDE pour les sports extrêmes, qui font partie de la marque G-SHOCK de montres résistantes aux chocs. La nouvelle GBX-H5600 est la première montre G-LIDE dotée d'un cardiofréquencemètre.

Depuis leurs débuts en 1983, les montres G-SHOCK n'ont cessé d'évoluer en termes de fonctionnalité, de structure et de design, tout en conservant leur résistance exceptionnelle aux chocs. La gamme G-LIDE, conçue pour les sports extrêmes, est devenue populaire. Elle offre des fonctions pour les activités maritimes et les sports nautiques tels que le surf, notamment un graphique des marées indiquant les niveaux de marée et des données sur la lune indiquant les phases lunaires.

S'appuyant sur les fonctions existantes pour les activités maritimes, la nouvelle GBX-H5600 intègre pour la première fois un cadiofréquencemètre dans une montre G-LIDE. La montre est conçue pour prendre en charge un éventail important d'activités, des sports extrêmes, comme le surf, aux entraînements quotidiens.

Équipé d'un capteur optique de fréquence cardiaque et d'un accéléromètre, la GBX-H5600 permet de surveiller en temps réel la condition physique pendant l'exercice et de suivre la distance, les calories brûlées et d'autres données. Des fonctions d'entraînement sont disponibles pour quatre activités - course, marche, entraînement en salle de sport et entraînement par intervalles - pour des séances d'entraînement plus efficaces. Les données saisies par les capteurs sont transformées en informations sur l'entraînement à l'aide d'algorithmes scientifiques de Polar Electro, leader mondial de la technologie sportive et de santé portable. Les résultats peuvent être facilement consultés dans l'application smartphone CASIO WATCHES, qui contient des données et des informations détaillées aidant les utilisateurs à gérer leur santé et à améliorer leurs performances.

Le cadran est doté d'un écran LCD haute définition à mémoire de pixels (MIP), offrant une visibilité claire en plein soleil et dans d'autres conditions extérieures, quel que soit l'angle de vue.

La lunette est en résine translucide, créant un design transparent qui révèle la construction interne et donne à la montre un aspect net et rafraîchissant adapté aux environnements de littoral. Les principaux composants en résine de la lunette, du boîtier et du bracelet sont fabriqués à partir de résine biosourcée, un matériau censé contribuer à réduire l'impact sur l'environnement, pour un design respectueux de l'environnement.

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